Weltweit erste 628Ah-Ultra-Großbatterie-Energiespeicherstation ans Netz angeschlossen, EVE Energy sichert sich weiteren Großauftrag über 10GWh

SHIJIAZHUANG, China, 11. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Am 31. Januar 2026 wurde die weltweit erste 400-MWh-Energiespeicherstation mit 628Ah-Ultra-Großbatteriezellen in Betrieb genommen. Ausgestattet mit 80 Sets minimalistischer integrierter 5-MWh-Gleichstrom-Energiespeichersysteme ("Mr. Giant") und 40 Sets integrierter Energieumwandlungskabinen markiert dies einen entscheidenden Sprung in der Großbatterietechnologie von EVE Energy von der bahnbrechenden Erforschung bis hin zur Validierung im Netzmaßstab und bildet eine solide Grundlage für ein hochwertiges Branchenwachstum.

Von der Validierung zum Benchmark: Großbatterietechnologie erweist sich als netzwerktauglich

Der Erfolg des 200MW/400MWh-Projekts von Ruite New Energy Lingshou zeigt, dass die 628Ah-Großbatterietechnologie Anwendungen im Netzmaßstab zuverlässig unterstützen kann. Unterstützt durch die branchenweit erste vollständige Industrialisierung von EVE Energy - die erste Ankündigung, Massenproduktion und Bereitstellung - hat die kumulative Produktion die Marke von 1 Million Zellen überschritten, was sowohl den Produktionsumfang als auch die Produktreife bestätigt.

Das System integriert die inhärent sichere Zellentechnologie und das minimalistische Design von EVE Energy und nutzt Innovationen wie den Stapelprozess und hochfeste Separatoren, um die Sicherheit zu erhöhen und gleichzeitig die Stromgestehungskosten (LCOS) zu optimieren, wobei die Kernanforderungen an hohe Sicherheit, Effizienz und lange Lebensdauer erfüllt werden.

Von der Kooperation zur Symbiose: 10GWh-Partnerschaft sichert zukünftiges Wachstum

Mit der Unterzeichnung eines strategischen 10-GWh-Abkommens wird die Zusammenarbeit zwischen EVE Energy und Guowang Technology von einzelnen Projekten zu einer langfristigen, symbiotischen Partnerschaft ausgebaut, bei der die skalierte Bereitstellung und die Synergie des Ökosystems im Vordergrund stehen.

Führend im Fortschritt der Industrie: Ermöglichung der Energiewende

Da sich der Wettbewerb von der Größe auf die Technologie und den Systemwert verlagert, ist EVE Energy sowohl als Innovator als auch als Erbauer eines Ökosystems führend. In Zukunft wird EVE Energy die Iteration der Großbatterietechnologie vertiefen und die globalen Fertigungs-, Kooperations- und Servicekapazitäten ausbauen. Durch offene Zusammenarbeit will EVE Energy zuverlässige Energiespeicheranwendungen ausbauen und so den globalen Übergang zu einem sauberen, kohlenstoffarmen Energiesystem unterstützen.

