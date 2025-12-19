Ingresaron 9 billones de dólares en activos a ADGM mientras la Abu Dhabi Finance Week redefine los flujos de capital a nivel mundial

ABU DABI, EAU, 19 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- ADGM, el centro financiero internacional de Abu Dabi, está entrando en su segunda década con un impulso fortalecido, y anuncia la incorporación de 11 nuevas instituciones financieras globales importantes que representan más de 9 billones de dólares en activos bajo gestión. Este notable aumento, de 635.000 millones de dólares el año pasado a 450.000 millones de dólares en 2023, marca una de las expansiones más significativas de cualquier centro financiero internacional a nivel mundial este año y refuerza la posición del ADGM como la jurisdicción de más rápido crecimiento de la región y una de las más dinámicas del mundo en la gestión de activos.

Los anuncios, realizados en el período previo y durante la cuarta y más grande edición de la Abu Dhabi Finance Week (ADFW), destacan la creciente influencia de la ciudad como la "Capital del Capital" y posicionan a la ADFW como una plataforma mundial que destaca la función de Abu Dabi como un centro financiero mundial, en el que los flujos de capital son impulsados por instituciones líderes y un ecosistema regulatorio de clase mundial en el ADGM.

Gracias al rápido aumento del total de activos bajo gestión representados en el ADGM, el centro está consolidando su posición como el centro financiero internacional de más rápido crecimiento en la región y uno de los más dinámicos a nivel mundial. Este impulso no indica un crecimiento gradual, sino un cambio radical en la función de Abu Dabi dentro del sistema financiero mundial.

Durante la ADFW y en el período previo al evento, Cantor Fitzgerald, BBVA, Arab Bank Switzerland Gulf Ltd, Plenary ME Infrastructure Partners Ltd., UBS Group, KKR, Julius Baer, HarbourVest, Madison Realty Capital, Partners Group, DWS y Monroe Capital, junto con Eurasian Development Bank, ERM y DLA Piper, anunciaron su presencia en el ADGM.

Estos compromisos marcan un fuerte comienzo para la próxima década de crecimiento del ADGM, ya que posicionan al centro entre los cinco principales centros financieros internacionales del mundo. Al crecer sobre sus sólidas bases, el ADGM seguirá estableciendo puntos de referencia internacionales en áreas de crecimiento prioritario, no solo limitadas a la gestión de activos, sino que también se extienden al espectro completo de servicios financieros que abarcan activos digitales, finanzas sostenibles y ecológicas, y servicios avanzados de gestión de fortunas familiares y patrimonio privado, respaldados por un marco regulatorio progresivo y equilibrado que esté alineado con los más altos estándares del mundo.

Su excelencia Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente del ADGM, afirmó: "Los compromisos anunciados durante la ADFW destacan la creciente influencia de Abu Dabi en el centro de los flujos mundiales de capital y la confianza a largo plazo que las instituciones internacionales depositan en la claridad y la magnitud de nuestra visión. Durante la última década, Abu Dabi ha establecido un ecosistema financiero resiliente, confiable y progresista, basado en sólidas bases regulatorias. La incorporación de empresas mundiales que gestionan más de 9 billones de dólares en activos no es un hito en sí mismo, sino una clara señal de confianza en el Centro Financiero Internacional (IFC) de Abu Dabi, de clase mundial, y en su capacidad para respaldar una actividad financiera cada vez más sofisticada. A medida que el ADGM entra en su próxima década, nuestro enfoque está en profundizar la capacidad del mercado, expandir la arquitectura financiera y reforzar la función de Abu Dabi como un centro conectado a nivel mundial donde el capital se asigna con un propósito y se crea valor a largo plazo".

En un desarrollo histórico dentro del ámbito regulatorio mundial de activos digitales, la cuarta edición de la ADFW marcó el anuncio de que Binance se convirtió en la primera bolsa de criptomonedas en obtener una licencia mundial formal de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA) del ADGM para operar bajo un marco regulatorio integral de Abu Dabi. Este hito mundial es otro paso importante en los esfuerzos del ADGM por ser el ecosistema de activos digitales más progresista y con mayor cumplimiento normativo del mundo.

Richard Teng, codirector ejecutivo de Binance, comentó: "Durante la ADFW, Binance se convirtió en la primera bolsa de criptomonedas mundial en obtener una licencia global integral bajo el marco del ADGM, lo que marca una primicia mundial para la industria de los activos digitales. Este hito refleja nuestra filosofía de priorizar el cumplimiento normativo y nuestro enfoque continuo en la transparencia, la seguridad y la protección del usuario. Nuestra asociación con el ADGM y nuestra presencia en la ADFW refuerzan nuestra firme creencia en el crecimiento a largo plazo del ecosistema de las criptomonedas. Seguimos profundamente comprometidos con la región y seguiremos trabajando en estrecha colaboración con los organismos reguladores, incluida la FSRA, para apoyar la innovación responsable y fomentar el crecimiento sostenible de la industria".

Además, otras entidades dentro de los sectores de tecnología financiera y activos digitales, como iCapital, anunciaron la apertura de su primera oficina en Oriente Medio, en Abu Dabi, mientras que empresas como Hashed Global Management Ltd., Circle Internet MEA Ltd., Galaxy Digital y Animoca Asset Management están afianzando una mayor parte de su actividad desde el ADGM.

Otro anuncio de RIQ, propiedad de IHC, informó que planea asociarse con Swiss Re, uno de los principales proveedores de seguros y reaseguros del mundo, para promover soluciones de reaseguro basadas en riesgos, datos e IA desde su sede en el ADGM.

JPMorgan amplió su negocio de servicios de pagos y tesorería desde el ADGM, lo que permitirá a la empresa ofrecer una amplia variedad de soluciones, como gestión de liquidez y capacidades de pago en múltiples monedas a clientes de la región. Para obtener más información, visite: www.adfw.com

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2550581/5072851/ADGM_Logo.jpg

FUENTE ADGM