AION V gana reconocimientos globales, mostrando la fuerza del EV inteligente chino

GUANGZHOU, China, 24 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- En 2025, GAC AION V está obteniendo un notable reconocimiento internacional en los mercados globales, asegurando una serie de prestigiosos premios y las mejores calificaciones de seguridad que subrayan su destreza competitiva como SUV eléctrico premium.

Su excelencia se ve coronada por la seguridad de primer nivel, habiendo obtenido las calificaciones de seguridad dobles de cinco estrellas más altas tanto de Euro NCAP como de ANCAP (Programa de Evaluación de Automóviles Nuevos de Australasia). Sobresaliendo en la protección de los ocupantes adultos, la seguridad infantil, la protección de los peatones y los sistemas de asistencia de seguridad, estos galardones certifican sus credenciales de seguridad de clase mundial.

Más allá de la seguridad, el AION V se está ganando a los mercados internacionales y a los expertos. En Australia, ha sido seleccionado como finalista para el premio Drive Car of the Year 2026 – Best Electric Vehicle Under $ 60,000. Su éxito en el sudeste asiático es particularmente notable, donde ha obtenido múltiples honores: el premio "CAT A Electric SUV of the Year 2025" y el premio "Ready For Adventure" en Singapur, junto con el premio "Eco-Friendly & Advanced-Technology SUV Icon" y el premio "Most Popular Electric Vehicle" en Indonesia. Estos premios demuestran su exitosa adaptación a las diversas preferencias de los consumidores y necesidades de conducción.

En su mercado nacional de China, el AION V ha recibido importantes respaldos basados en el análisis masivo de datos de usuarios, lo que le ha valido el título de "Modelo más prometedor de 2024". Sus capacidades inteligentes son muy apreciadas por los expertos de la industria, como lo demuestran premios como el "2025 Golden Wheel Intelligent Pioneer Award" y el "Hardcore Intelligent SUV of the Year (2025)".

Esta colección de reconocimientos globales refleja las fortalezas integrales de AION V. Su diseño distintivo, su fiable gama real respaldada por una carga eficiente, su espacio interior versátil y cómodo y su avanzada tecnología de conducción inteligente se combinan para ofrecer una experiencia convincente que resuena en una audiencia mundial. Estos logros destacan las formidables capacidades de GAC Group en innovación automotriz y su compromiso con la entrega de vehículos de clase mundial para el mercado global.

