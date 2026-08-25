Furniture China y Maison Shanghai 2026 entran en la recta final

SHANGHÁI, 25 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A menos de dos semanas del inicio, las ferias Furniture China y Maison Shanghai 2026, organizadas por la CNFA e IM Sinoexpo, entran en la recta final antes de su regreso en septiembre a Shanghái-Pudong, donde reunirán oportunidades de abastecimiento, fabricación, diseño y negocio en dos recintos.

En conjunto, las dos ferias contarán con más de 3200 marcas expositoras repartidas en 350.000 m², y se espera la asistencia de más de 200.000 visitantes profesionales. Furniture China, que se celebra del 8 al 11 de septiembre en el Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghái (SNIEC), se centra en la fabricación, el comercio y la cadena de suministro de muebles, mientras que Maison Shanghai, que tiene lugar del 7 al 10 de septiembre en el Centro de Exposiciones y Convenciones de la Expo Mundial de Shanghái (SWEECC), aborda además el diseño de interiores, el diseño en general, el estilo de vida y nuevas perspectivas de mercado. Para los compradores, esta combinación ofrece un recorrido que abarca desde la búsqueda de proveedores y la comparación de productos hasta la inspiración para el diseño y el análisis del mercado.

Qué encontrar en Shanghái

En Furniture China, las secciones mejoradas permiten focalizar mejor el abastecimiento. El pabellón E4, de Mobiliario de exterior, abarca soluciones para exteriores, jardines, complejos turísticos y ocio; el pabellón N2, Dining Plus, presenta mobiliario de comedor a través de escenarios de vida cotidiana; y el pabellón E5, de Mobiliario comercial, se centra en aplicaciones para oficinas, contratos, hostelería y proyectos. FMC China amplía su ámbito de actuación a los materiales, los componentes, los tejidos, los herrajes, los recursos madereros y la fabricación inteligente. La participación abarcará marcas de 25 países y regiones, con pabellones específicos de Francia, Singapur, Turquía y Malasia.

Maison Shanghai complementa esta amplia oferta con 4 nuevas salas temáticas y 1 programa de encuentros de diseño, aunando la estética de la decoración, los nuevos canales, el diseño contemporáneo y la innovación del futuro. En conjunto, estos eventos permiten a compradores, diseñadores, profesionales del sector hotelero y responsables de la toma de decisiones en proyectos explorar oportunidades comerciales y creativas en una única visita a Shanghái.

Más información para compradores extranjeros

La experiencia de los visitantes extranjeros también ha mejorado. El Overseas Buyer Lounge se ha trasladado a E8A, 2.ª planta, cerca del vestíbulo de entrada 3 del SNIEC, donde ofrece un espacio exclusivo para descansar, recargar energías y establecer contactos. Del 8 al 10 de septiembre, de 17:00 h a 19:00 h, el salón acogerá el DTS × Happy Hour, con el apoyo de RELLY, PI FURNITURE, UINTO y RELLA. Los visitantes internacionales pueden inscribirse en el evento a través la aplicación DTS FurnitureChina.

Descubra los servicios prácticos de asistencia al visitante para su viaje a Shanghái, entre los que se incluyen cartas de invitación para el visado, tarifas especiales de hotel, ofertas de vuelos, servicios de traslado al aeropuerto y asesoramiento sobre el transporte.

Ya está abierta la inscripción previa gratuita para visitantes. Se anima a los compradores internacionales, diseñadores y profesionales del sector que aún no hayan conseguido su entrada a inscribirse antes de las 22:00 h del 6 de septiembre de 2026 (hora de Pekín) y a planificar el evento con antelación para aprovechar al máximo ambas ferias en Shanghái.

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FUENTE CNFA and IM Sinoexpo