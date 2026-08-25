Furniture China i Maison Shanghai 2026 zaczynają końcowe odliczanie

SZANGHAJ, 25 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Na niespełna dwa tygodnie przed rozpoczęciem targi Furniture China i Maison Shanghai 2026, organizowane przez CNFA i IM Sinoexpo, zaczynają końcowe odliczanie przed wrześniowym powrotem do Shanghai Pudong, łącząc na terenie dwóch obiektów ofertę dostawców, producentów oraz projektantów, a także szereg możliwości biznesowych.

Na obu wydarzeniach na powierzchni 350 000 m2 wystawcy łącznie zaprezentują ponad 3200 marek. Według szacunków targi ma odwiedzić 200 000 przedstawicieli branży. Furniture China, odbywające się w dniach 8-11 września w Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), koncentrują się na branży meblarskiej, w tym produkcji, łańcuchu dostaw i handlu, natomiast Maison Shanghai, zaplanowane na 7-10 września w Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center (SWEECC), poszerza tę perspektywę o wnętrza, design, lifestyle i nowe spojrzenie na rynek. Dla kupujących połączenie obu imprez to okazja zarówno do pozyskania dostawców i porównania ofert, jak i do zaczerpnięcia inspiracji projektowych oraz wiedzy rynkowej.

Co warto pozyskać na targach w Szanghaju

Na Furniture China zmodernizowane hale tematyczne ułatwią bardziej precyzyjny sourcing. Hala E4 Outdoor Furniture obejmuje rozwiązania do przestrzeni zewnętrznych, ogrodowe oraz dla obiektów wypoczynkowych i rekreacyjnych; w hali N2 Dining Plus prezentowane będą meble do jadalni w różnych aranżacjach; hala E5 Commercial Furniture natomiast skoncentruje się na biurowych, wyposażeniu przestrzeni komercyjnych i hotelowych oraz zastosowaniach projektowych. FMC China uzupełnia ten katalog o materiały, komponenty, tkaniny, okucia, surowce drzewne i inteligentne metody produkcji. Udział w wydarzeniu wezmą marki z 25 krajów i regionów. Przygotowane będą również specjalne pawilony krajowe reprezentujące wystawców z Francji, Singapuru, Turcji i Malezji.

Maison Shanghai Maison Shanghai dopełnia targową ofertę nowym programem „4 hale tematyczne + 1 spotkanie designu", który łączy estetykę dekoracji, nowe kanały sprzedaży, współczesne wzornictwo i innowacje przyszłości. Połączenie wydarzeń sprawi, że kupujący, projektanci, specjaliści z branży hotelarskiej i decydenci w projektach będą mogli odkryć nowe możliwości handlowe i kreatywne podczas jednej podróży do Szanghaju.

Więcej dla kupujących z zagranicy

Usprawniono także obsługę odwiedzających z zagranicy. Strefę dla kupujących z zagranicy, Overseas Buyer Lounge, przeniesiono do hali E8A, 2F, w pobliżu Entrance Hall 3 w SNIEC, zapewniając wydzieloną przestrzeń do odpoczynku, doładowania urządzeń i nawiązywania kontaktów. Od 8 do 10 września, w godz. 17:00-19:00, w przestrzeni tej odbędzie się DTS × Happy Hour przy wsparciu RELLY, PI FURNITURE, UINTO i RELLA. Goście z zagranicy mogą zarejestrować się na wydarzenie za pośrednictwem aplikacji DTS FurnitureChina App.

Zapoznaj się z praktycznymi informacjami dla odwiedzających. Znajdziesz tu informacje o listach zapraszających na potrzeby uzyskania wizy, zniżkach hotelowych, ofertach lotów, transferach z lotniska i dojazdach na targi.

Zarejestruj się bezpłatnie. Rejestracja dla zagranicznych kupujących, projektantów i specjalistów branżowych trwa do 6 września 2026 r., do godz. 22:00 czasu pekińskiego. Warto zaplanować wizytę z wyprzedzeniem, żeby sprawnie poruszać się między obiema imprezami i dobrze wykorzystać pobyt w Szanghaju.

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