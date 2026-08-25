Les salons Furniture China et Maison Shanghai 2026 entament le dernier compte à rebours

SHANGHAI, 25 août 2026 /PRNewswire/ -- À moins de deux semaines de l'événement, les salons Furniture China et Maison Shanghai 2026, organisés par CNFA et IM Sinoexpo, entament le dernier compte à rebours avant leur retour en septembre à Shanghai Pudong, où ils proposeront des opportunités d'approvisionnement, de fabrication, de design et d'affaires sur deux sites.

À eux deux, ces salons réuniront plus de 3 200 marques exposantes sur une surface de 350 000 m² et devraient accueillir plus de 200 000 visiteurs professionnels. Le salon Furniture China, qui se tiendra du 8 au 11 septembre au Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), est consacré à la fabrication, au commerce et à la chaîne d'approvisionnement dans le secteur du mobilier, tandis que le salon Maison Shanghai, qui se tiendra du 7 au 10 septembre au Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center (SWEECC), couvre également la décoration d'intérieur, le design, l'art de vivre et offre de nouvelles perspectives de marché. Pour les acheteurs, cette alliance leur offre un parcours complet, allant de la recherche de fournisseurs et de la comparaison de produits jusqu'à l'inspiration en matière de design et l'analyse du marché.

Où s'approvisionner à Shanghai

Au salon Furniture China, la réorganisation des halls par catégorie de produits garantit un approvisionnement plus ciblé. Le hall E4 Outdoor Furniture propose des solutions pour l'extérieur, le jardin, les complexes hôteliers et les loisirs ; le hall N2 Dining Plus présente du mobilier de salle à manger à travers des scénarios d'aménagement ; et le hall E5 Commercial Furniture se concentre sur les applications destinées aux bureaux, aux marchés publics, à l'hôtellerie et aux projets. FMC China élargit son offre aux matériaux, composants, tissus, quincaillerie, bois et fabrication intelligente. Les marques participantes proviendront de 25 pays et régions, avec des pavillons dédiés de France, Singapour, Turquie et Malaisie.

Maison Shanghai complète cette offre d'approvisionnement grâce à son nouveau cadre 4 halls thématiques + 1 programme de rencontres autour du design, faisant le lien entre l'esthétique de la décoration, les nouveaux canaux de distribution, le design contemporain et les innovations de demain. Ensemble, ces événements sont l'occasion pour les acheteurs, designers, professionnels de l'hôtellerie et responsables de projets d'explorer des opportunités commerciales et créatives au cours d'un seul et même voyage à Shanghai.

Une meilleure offre pour les acheteurs étrangers

L'expérience des visiteurs étrangers s'est également améliorée. L'Espace dédié aux acheteurs étrangers a déménagé au E8A, 2F, près du hall d'entrée n° 3 du SNIEC, et offre désormais un espace dédié pour se reposer, se ressourcer et nouer des contacts. Du 8 au 10 septembre, de 17 h à 19 h, le salon accueillera l'événement DTS × Happy Hour, avec le soutien de RELLY, PI FURNITURE, UINTO et RELLA. Les visiteurs internationaux peuvent s'inscrire à l'événement via l'application DTS FurnitureChina.

Découvrez des services pratiques offerts aux visiteurs pour votre séjour à Shanghai, notamment des lettres d'invitation pour l'obtention d'un visa, les tarifs hôteliers préférentiels, les offres de vols, les services de navette depuis l'aéroport et les conseils en matière de transport.

Les préinscriptions gratuites pour les visiteurs sont désormais ouvertes. Les acheteurs internationaux, les designers et les professionnels du secteur qui n'ont pas encore obtenu leur accréditation sont invités à s'inscrire avant le 6 septembre 2026 à 22 h (heure de Pékin) et à s'organiser à l'avance afin de profiter pleinement des deux salons organisés à Shanghai.

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