ШАНХАЙ, 25 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- До открытия остается менее двух недель: организованные CNFA и IM Sinoexpo выставки Furniture China и Maison Shanghai 2026 выходят на финишную прямую перед возвращением в шанхайский район Пудун (Shanghai Pudong) в сентябре, объединив на двух выставочных площадках возможности для поиска поставщиков, производства, дизайна и развития бизнеса.

В общей сложности на двух выставках будет представлено более 3200 брендов на площади 350.000 кв. метров, а ожидаемое число профессиональных посетителей превысит 200.000 человек. Выставка Furniture China пройдет с 8 по 11 сентября в Шанхайском новом международном выставочном центре (Shanghai New International Expo Centre, SNIEC) и будет посвящена производству, продажам и цепочке поставок мебели, а Maison Shanghai состоится с 7 по 10 сентября в Шанхайском всемирном выставочном и конференц-центре (Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center, SWEECC), дополняя программу тематикой интерьеров, дизайна, стиля жизни, а также новыми взглядами на развитие рынка. Для покупателей сочетание двух выставок создает единый маршрут — от поиска поставщиков и сравнения продукции до дизайнерских идей и анализа рыночных тенденций.

Что предлагают выставки в Шанхае

На Furniture China обновленная тематическая структура павильонов сделает поиск продукции и поставщиков более целенаправленным. В павильоне E4 Outdoor Furniture будут представлены решения для улицы, сада, курортных объектов и зон отдыха; павильон N2 Dining Plus представит мебель для столовых зон в контексте различных сценариев жилого пространства; а павильон E5 Commercial Furniture будет посвящен мебели для офисов, коммерческих и гостиничных объектов, а также проектным решениям. Экспозиция FMC China расширяет возможности поиска, охватывая материалы, комплектующие, ткани, мебельную фурнитуру, древесные материалы и интеллектуальное производство. В выставке примут участие бренды из 25 стран и регионов мира, а Франция, Сингапур, Турция и Малайзия будут представлены отдельными национальными павильонами.

Maison Shanghai дополнит широкие возможности для поиска продукции новой программой 4 тематических зала + 1 дизайнерская встреча, объединяющей эстетику декора, новые каналы продаж, современный дизайн и инновации будущего. Вместе эти выставки позволяют закупщикам, дизайнерам, специалистам гостиничной индустрии и лицам, принимающим решения по проектам, познакомиться с коммерческими и творческими возможностями за одну поездку в Шанхай.

Больше возможностей для зарубежных покупателей

Условия для зарубежных посетителей также стали удобнее. Салон для зарубежных покупателей (Overseas Buyer Lounge) переместился в павильон E8A (2F) и теперь будет располагаться рядом с вестибюлем 3 (Entrance Hall 3) в SNIEC, предлагая специально оборудованное пространство, где можно отдохнуть, зарядить устройства и пообщаться с деловыми партнерами. С 8 по 10 сентября с 17:00 до 19:00 часов в салоне будет проходить мероприятие DTS × Happy Hour при поддержке RELLY, PI FURNITURE, UINTO и RELLA. Иностранные посетители могут зарегистрироваться для участия в мероприятии через приложение DTS FurnitureChina.

Воспользуйтесь практическими услугами для организации поездки в Шанхай, включая оформление приглашений для получения визы, специальные тарифы на размещение в отелях, предложения по авиабилетам, услугам трансфера от/до аэропорта и транспортную информацию.

Бесплатная предварительная регистрация посетителей уже открыта. Международным закупщикам, дизайнерам и специалистам по реализации проектов, которые еще не оформили пропуск на выставки, рекомендуется зарегистрироваться до 22:00 часов 6 сентября 2026 года (по пекинскому времени) и заранее спланировать поездку заранее, чтобы максимально эффективно использовать возможности обеих выставок в Шанхае.

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