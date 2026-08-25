Furniture China a Maison Shanghai 2026 začínajú finálne odpočítavanie
News provided byCNFA and IM Sinoexpo
Aug 25, 2026, 04:00 ET
ŠANGHAJ, 25. augusta 2026 /PRNewswire/ – Menej ako dva týždne pred začiatkom veľtrhov Furniture China a Maison Shanghai 2026, ktoré organizujú CNFA a IM Sinoexpo, sa začína finálne odpočítavanie pred septembrovým návratom do šanghajského Pudongu, kde sa spoja príležitosti v oblasti získavania zdrojov, výroby, dizajnu a obchodu v dvoch lokalitách.
Na oboch výstavách sa spolu predstaví viac ako 3 200 vystavujúcich značiek na ploche 350 000 m² a očakáva sa viac ako 200 000 návštevníkov spomedzi odbornej verejnosti. Veľtrh Furniture China, ktorý sa koná 8. – 11. septembra na Shanghai New International Expo (SNIEC), sa zameriava na výrobu nábytku, obchod a dodávateľský reťazec, zatiaľ čo veľtrh Maison Shanghai, ktorý sa koná 7. – 10. septembra v Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center (SWEECC), sa venuje interiérom, dizajnu, životnému štýlu a novým perspektívam na trhu. Pre kupujúcich táto kombinácia vytvára cestu od vyhľadávania dodávateľov a porovnávania produktov až po inšpiráciu pre dizajn a prehľad trhu.
Čo nájdete v Šanghaji
Na veľtrhu Furniture China je možné cielenejšie vyhľadávanie zdrojov vďaka modernizovaným halím podľa kategórií. Výstava záhradného nábytku v hale E4 sa zameriava na riešenia pre vonkajšie použitie, záhrady, rezorty a voľný čas; Výstava jedálenského nábytku v hale N2 uvádza jedálenský nábytok prostredníctvom obytných inštalácií; a Výstava komerčného nábytku v hale E5 sa zameriava na kancelárske, zmluvné, hotelové a projektové produkty. FMC China rozširuje svoju ponuku na materiály, komponenty, tkaniny, železiarstvo, drevné produkty a inteligentnú výrobu. Zúčastnia sa tu značky z 25 krajín a regiónov so samostatnými pavilónmi z Francúzska, Singapuru, Turecka a Malajzie.
Maison Shanghai dopĺňa túto ponuku zdrojov prostredníctvom svojho nového programu 4 tematických sál + 1 dizajnérskeho stretnutia, ktorý spája estetiku dekorácií, nové kanály, súčasný dizajn a budúce inovácie. Tieto podujatia spoločne umožnia kupujúcim, dizajnérom, odborníkom v oblasti pohostinstva a osobám, ktoré prijímajú rozhodnutia v projektoch, preskúmať obchodné a kreatívne príležitosti počas jedinej cesty do Šanghaja.
Viac pre zahraničných kupujúcich
Zlepšila sa aj skúsenosť zahraničných návštevníkov. Salónik pre zahraničných kupujúcich sa presťahoval do budovy E8A, 2F, blízko vstupnej haly 3 v SNIEC a ponúka miesto vyhradené na oddych, načerpanie nových síl a stretávanie s ľuďmi. Od 8. do 10. septembra, od 17:00 do 19:00 sa v salóniku bude konať DTS × Happy Hour, ktorú podporia značky RELLY, PI FURNITURE, UINTO a RELLA. Zahraniční návštevníci sa môžu na podujatie zaregistrovať prostredníctvom aplikácie DTS FurnitureChina.
Pozrite si praktickú podporu pre návštevníkov počas svojho výletu do Šanghaja vrátane pozývacích listov s vízami, zvýhodnených cien hotelov, ponúk letov, letiskových transferov a dopravných poradcov.
Bezplatná predbežná registrácia návštevníkov je už spustená. Vyzývame medzinárodných nákupcov, dizajnérov a projektových odborníkov, ktorí si ešte nezabezpečili vstup, aby sa zaregistrovali do 22:00, 6. septembra 2026 (pekinského času) a plánovali si vopred, aby čo využili obe výstavy v Šanghaji na maximum.
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