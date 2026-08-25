Furniture China y Maison Shanghai 2026 entran en la cuenta atrás final

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CNFA and IM Sinoexpo

Aug 25, 2026, 04:00 ET

SHANGHÁI, 25 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A menos de dos semanas para su celebración, Furniture China y Maison Shanghai 2026, organizadas por CNFA e IM Sinoexpo, entran en la recta final de su regreso en septiembre a Shanghai Pudong, reuniendo oportunidades de abastecimiento, fabricación, diseño y negocios en dos sedes.

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En conjunto, ambas ferias contarán con más de 3.200 marcas expositoras distribuidas por medio de una superficie de 350.000 m², y se espera la asistencia de más de 200.000 visitantes profesionales. Furniture China, que se celebrará del 8 al 11 de septiembre en el Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), se centra en la fabricación, el comercio y la cadena de suministro de muebles, mientras que Maison Shanghai, que tendrá lugar del 7 al 10 de septiembre en el Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center (SWEECC), incorpora interiores, diseño, estilo de vida y nuevas perspectivas de mercado. Para los compradores, esta combinación ofrece una experiencia integral que abarca desde la búsqueda de proveedores y la comparación de productos hasta la inspiración para el diseño y el análisis del mercado.

Qué comprar en Shanghái

En Furniture China, los pabellones temáticos renovados permiten una búsqueda de proveedores más específica. El pabellón E4, dedicado a muebles de exterior, abarca soluciones para exteriores, jardines, complejos turísticos y ocio; el pabellón N2, dedicado a comedores y espacios habitables; y el pabellón E5, centrado en mobiliario comercial, se enfoca en aplicaciones para oficinas, proyectos, hostelería y otros sectores. FMC China amplía la oferta a materiales, componentes, tejidos, herrajes, recursos madereros y fabricación inteligente. Participarán marcas de 25 países y regiones, con pabellones dedicados a Francia, Singapur, Turquía y Malasia.

Maison Shanghai complementa esta amplia oferta de productos con su nuevo programa de cuatro pabellones temáticos y un encuentro de diseño, que conecta la estética de la decoración, los nuevos canales, el diseño contemporáneo y la innovación futura. En conjunto, estos eventos permiten a compradores, diseñadores, profesionales de la hostelería y responsables de la toma de decisiones en proyectos explorar oportunidades comerciales y creativas en un solo viaje a Shanghái.

Más información para compradores extranjeros

La experiencia de los visitantes internacionales también ha mejorado. El Salón para Compradores Internacionales se ha trasladado a la E8A, 2ª planta, cerca del vestíbulo 3 del SNIEC, ofreciendo un espacio exclusivo para descansar, recargar energías y conectar con otros visitantes. Del 8 al 10 de septiembre, de 17:00 a 19:00, el salón acogerá el evento DTS × Happy Hour, patrocinado por RELLY, PI FURNITURE, UINTO y RELLA. Los visitantes internacionales pueden registrarse para el evento a través de la aplicación DTS FurnitureChina.

Descubra la ayuda práctica que ofrecemos a los visitantes para su viaje a Shanghái, incluyendo cartas de invitación para la visa, tarifas especiales de hotel, ofertas de vuelos, servicios de traslado al aeropuerto y orientación sobre transporte.

Ya está abierto el prerregistro gratuito para visitantes. Se anima a los compradores internacionales, diseñadores y profesionales de proyectos que aún no hayan asegurado su entrada a registrarse antes de las 22:00 del 6 de septiembre de 2026 (hora de Pekín) y a planificar con antelación para aprovechar al máximo ambas ferias en Shanghái.

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