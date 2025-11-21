GAC acelera el plan de mercado europeo, asociándose con Magna para profundizar la cooperación localizada

GRAZ, Austria, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, GAC y Magna anunciaron un amplio programa de cooperación para acelerar la movilidad eléctrica y ampliar la colaboración en vehículos eléctricos en Europa. La colaboración subraya el compromiso regional de GAC, ampliando la cooperación técnica, el suministro y las ventas, al tiempo que destaca el liderazgo de Magna en la fabricación de vehículos. La colaboración localizada y personalizada del SUV eléctrico AION V de GAC ya está en marcha en las instalaciones de Magna en Graz.

GAC

"Europa es un mercado vital en el desarrollo global de GAC", afirmó Wei Haigang, presidente de GAC INTERNATIONAL. "La asociación con Magna nos permite llevar vehículos eléctricos ensamblados localmente a los clientes europeos que reflejan los valores de GAC de tecnología inteligente, sostenibilidad y artesanía".

Roland Prettner, presidente de Magna Complete Vehicles, agregó: "Esta colaboración refleja la confianza que los fabricantes de automóviles depositan en la experiencia de Magna. Nuestros recursos locales y nuestra ventaja técnica podrían permitir a los OEM como GAC realizar estrategias de desarrollo localizadas de manera eficiente y segura ".

El AION V, que obtuvo una calificación Euro NCAP de cinco estrellas, debutó en Finlandia, Polonia y Portugal. GAC planea expandirse a otros mercados europeos a través de nuevas asociaciones, servicios y redes de ventas.

La operación de Magna en Graz, conocida por su excelencia operativa, es capaz de producir vehículos de combustión interna, híbridos y eléctricos en líneas compartidas. Con 125 años de experiencia en fabricación, Magna ha desarrollado más de 40 modelos de vehículos y ha producido más de 4 millones de vehículos en todo el mundo.

Juntos, GAC y Magna están dando forma al futuro de la movilidad al combinar la electrificación, el diseño y la experiencia en fabricación. Subraya el compromiso de ambas empresas con la calidad, la fiabilidad y la movilidad sostenible en toda Europa y más allá.

Acerca de Magna International

Magna es uno de los proveedores de automóviles más grandes del mundo y un socio de confianza para los fabricantes de automóviles en los mercados más críticos de la industria: América del Norte, Europa y China. Con un equipo global y una presencia que abarca 28 países, brindamos una escala inigualable, confiabilidad confiable y una ejecución comprobada. Con el respaldo de casi siete décadas de experiencia, combinamos una profunda experiencia en fabricación con sistemas de vehículos innovadores para ofrecer rendimiento, seguridad y calidad.

Para más información sobre Magna, visite www.magna.com o síganos en las redes sociales.

Acerca de GAC Group

Fundada en 1997 y con sede en Guangzhou, GAC GOURP ha estado en la lista Fortune Global 500 durante 13 años consecutivos. Con una investigación y desarrollo y fabricación integrales, y marcas como GAC, AION e HYPTEC, GAC se dedica a la movilidad inteligente, de alta calidad y sostenible.

Para obtener más información sobre GAC Group, visite: https://www.gacgroup.com/en-eu/ o síganos en las redes sociales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2829515/GAC.jpg

FUENTE GAC