GAC、欧州市場戦略を加速Magnaと提携し、現地協力を一層深化

オーストリア・グラーツ、2025年11月23日/PRNewswire/ -- 本日、GAC とMagnaは、電動モビリティの加速と欧州におけるEV協業拡大に向けた大規模な協力プログラムを発表した。この協業は、GAC が地域へのコミットメントを強化し、技術協力・供給・販売を拡大していく姿勢を示すとともに、車両製造分野におけるMagnaのリーダーシップを際立たせるものとなっている。GAC の電動 SUV AION Vに関する現地化・カスタマイズ協業は、現在Magnaのグラーツ工場で進行中である。

「欧州は、GAC のグローバル展開において極めて重要な市場です」と、GAC INTERNATIONAL のWei Haigang氏社長は述べた。「Magnaとの協業により、スマートテクノロジー、サステナビリティ、そしてクラフツマンシップという GAC の価値を体現した、欧州で組み立てられた電気自動車を欧州のお客様にお届けすることが可能になります。」

Magna Complete Vehicles社長のRoland Prettner氏は次のように付け加えた：「今回の協業は、自動車メーカーがMagnaの専門性に寄せる信頼を示すものです。私たちの現地リソースと技術的優位性により、GAC のような自動車メーカー（OEM）が、地域に根ざした開発戦略を効率的かつ安心して実現できるようになります。」

欧州NCAPで五つ星評価を獲得した AION V は、フィンランド、ポーランド、ポルトガルでデビューした。GAC は、新たなパートナーシップやサービス・販売ネットワークを通じて、さらに多くの欧州市場へ進出する計画である。

卓越したオペレーションで知られるMagnaのグラーツ工場は、共通ライン上で内燃機関車、ハイブリッド車、電気自動車を生産できる能力を備えている。125 年に及ぶ製造経験を持つMagnaは、これまでに 40 車種以上を開発し、世界中で 400 万台以上の車両を生産してきた。

GAC とMagnaは、電動化、デザイン、製造の専門性を結集し、モビリティの未来を共に創造している。これは、欧州およびその先に向けて、両社が品質・信頼性・持続可能なモビリティに取り組む強い姿勢を示すものである。

Magna Internationalについて

Magnaは、世界最大級の自動車部品サプライヤーであり、北米・欧州・中国という業界で最も重要な市場において、自動車メーカーから信頼されるパートナーである。28か国に広がるグローバルチームと事業拠点を持つ私たちは、他に類を見ないスケール、確かな信頼性、実証された実行力を提供している。約70年にわたる経験を背景に、私たちは高度な製造技術と革新的な車両システムを融合させ、優れた性能・安全性・品質を提供している。

マグナに関する詳細は、 www.magna.com

をご覧いただくか、ソーシャルメディアで当社をフォローしてください。

GACグループについて

1997年に設立され、本社を広州に置くGACグループは、13年連続でフォーチュン・グローバル500に選出されている。GAC、AION、HYPTEC などのブランドを擁し、研究開発から製造まで包括的な体制を整える GAC は、知能化・高品質・持続可能なモビリティの実現に尽力している。

GACグループに関する詳細は、 https://www.gacgroup.com/en-eu/

をご覧いただくか、ソーシャルメディアで当社をフォローしてください。

SOURCE GAC