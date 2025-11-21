GAC beschleunigt den Plan für den europäischen Markt und geht eine Partnerschaft mit Magna ein, um die Zusammenarbeit vor Ort zu vertiefen

GRAZ, Österreich, 21. November 2025 /PRNewswire/ -- Heute kündigten GAC und Magna ein umfassendes Kooperationsprogramm an, um die Elektromobilität zu beschleunigen und die EV-Zusammenarbeit in Europa auszubauen. Die Zusammenarbeit unterstreicht das regionale Engagement von GAC, das die technische Zusammenarbeit, die Lieferung und den Vertrieb ausweitet und gleichzeitig die führende Rolle von Magna im Fahrzeugbau unterstreicht. Lokalisierte und maßgeschneiderte Zusammenarbeit des elektrischen SUV AION V von GAC ist jetzt im Grazer Magna-Werk im Gange.

GAC

"Europa ist ein wichtiger Markt für die globale Entwicklung von GAC", sagte Wei Haigang, Präsident von GAC INTERNATIONAL. "Die Partnerschaft mit Magna ermöglicht es uns, den europäischen Kunden lokal montierte Elektrofahrzeuge anzubieten, die die Werte von GAC - intelligente Technologie, Nachhaltigkeit und Handwerkskunst - widerspiegeln."

Roland Prettner, Präsident von Magna Complete Vehicles, fügte hinzu: "Diese Zusammenarbeit spiegelt das Vertrauen der Automobilhersteller in das Know-how von Magna wider. Unsere lokalen Ressourcen und unser technischer Vorsprung könnten es OEMs wie GAC ermöglichen, lokalisierte Entwicklungsstrategien effizient und zuversichtlich umzusetzen."

Der AION V, der von Euro NCAP mit fünf Sternen bewertet wurde, wurde erstmals in Finnland, Polen und Portugal vorgestellt. GAC plant, durch neue Partnerschaften, Service- und Vertriebsnetze in weitere europäische Märkte zu expandieren.

Der Grazer Magna-Betrieb, der für seine hervorragenden Betriebsabläufe bekannt ist, ist in der Lage, Verbrennungs-, Hybrid- und Elektrofahrzeuge auf gemeinsamen Linien zu produzieren. Mit 125 Jahren Produktionserfahrung hat Magna mehr als 40 Fahrzeugmodelle entwickelt und weltweit über 4 Millionen Fahrzeuge produziert.

Gemeinsam gestalten GAC und Magna die Zukunft der Mobilität durch die Kombination von Elektrifizierung, Design- und Fertigungskompetenz. Sie unterstreicht das Engagement beider Unternehmen für Qualität, Zuverlässigkeit und nachhaltige Mobilität in Europa und darüber hinaus.

Über Magna International

Magna ist einer der weltweit größten Automobilzulieferer und ein zuverlässiger Partner für Automobilhersteller in den wichtigsten Märkten der Branche - Nordamerika, Europa und China. Mit einem globalen Team und einer Präsenz in 28 Ländern bieten wir eine unübertroffene Größe, vertrauenswürdige Zuverlässigkeit und bewährte Ausführung. Wir können auf fast sieben Jahrzehnte Erfahrung zurückblicken und kombinieren fundierte Fertigungskenntnisse mit innovativen Fahrzeugsystemen, um Leistung, Sicherheit und Qualität zu gewährleisten.

Für weitere Informationen über Magna besuchen Sie bitte www.magna.com oder folgen Sie uns auf social.

Über die GAC-Gruppe

GAC GOURP wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou. Das Unternehmen wurde 13 Jahre in Folge in die Fortune Global 500 aufgenommen. Mit umfassender Forschung und Entwicklung, Produktion und Marken wie GAC, AION und HYPTEC widmet sich GAC der intelligenten, hochwertigen und nachhaltigen Mobilität.

Weitere Informationen über die GAC Group finden Sie unter: https://www.gacgroup.com/en-eu/ oder folgen Sie uns auf social.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2829515/GAC.jpg