GAC acelera su plan de mercado europeo y se asocia con Magna para profundizar la cooperación local

GRAZ, Austria, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, GAC y Magna anunciaron un amplio programa de cooperación para impulsar la movilidad eléctrica y ampliar la colaboración en el sector de los vehículos eléctricos en Europa. Esta colaboración subraya el compromiso regional de GAC, ampliando la cooperación técnica, el suministro y las ventas, al tiempo que destaca el liderazgo de Magna en la fabricación de vehículos. La colaboración adaptada y personalizada del SUV eléctrico AION V de GAC ya está en marcha en las instalaciones de Magna en Graz.

GAC

"Europa es un mercado vital para el desarrollo global de GAC", afirmó Wei Haigang, presidente de GAC INTERNATIONAL. "La alianza con Magna nos permite ofrecer a los clientes europeos vehículos eléctricos ensamblados localmente que reflejan los valores de GAC: tecnología inteligente, sostenibilidad y excelencia artesanal".

Roland Prettner, presidente de Magna Complete Vehicles, añadió: "Esta colaboración refleja la confianza que los fabricantes de automóviles depositan en la experiencia de Magna. Nuestros recursos locales y nuestra ventaja técnica podrían permitir a fabricantes como GAC implementar estrategias de desarrollo localizadas de forma eficiente y segura".

El AION V, que obtuvo la máxima calificación de cinco estrellas en las pruebas Euro NCAP, se presentó en Finlandia, Polonia y Portugal. GAC planea expandirse a otros mercados europeos mediante nuevas alianzas y redes de servicio y ventas.

La planta de Magna en Graz, reconocida por su excelencia operativa, tiene la capacidad de producir vehículos de combustión interna, híbridos y eléctricos en líneas compartidas. Con 125 años de experiencia en la fabricación, Magna ha desarrollado más de 40 modelos de vehículos y ha producido más de 4 millones de unidades en todo el mundo.

Juntas, GAC y Magna están configurando el futuro de la movilidad al combinar su experiencia en electrificación, diseño y fabricación. Esto subraya el compromiso de ambas compañías con la calidad, la fiabilidad y la movilidad sostenible en Europa y más allá.

Acerca de Magna International

Magna es uno de los mayores proveedores de la industria automotriz a nivel mundial y un socio de confianza para los fabricantes de automóviles en los mercados más importantes del sector: Norteamérica, Europa y China. Con un equipo global y presencia en 28 países, ofrecemos una escala inigualable, una fiabilidad comprobada y una ejecución impecable. Respaldados por casi siete décadas de experiencia, combinamos una profunda experiencia en fabricación con sistemas de vehículos innovadores para proporcionar rendimiento, seguridad y calidad.

Para obtener más información sobre Magna, visite www.magna.com o síganos en redes sociales.

Acerca de GAC Group

Fundada en 1997 y con sede en Guangzhou, GAC Group ha figurado en la lista Fortune Global 500 durante 13 años consecutivos. Con una amplia gama de servicios de I+D y fabricación, y marcas como GAC, AION e HYPTEC, GAC se dedica a la movilidad inteligente, de alta calidad y sostenible.

Para obtener más información sobre GAC Group, visite: https://www.gacgroup.com/en-eu/ o síganos en redes sociales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2829515/GAC.jpg