GAC accélère son plan de développement du marché européen en s'associant à Magna pour approfondir la coopération locale

GRAZ, Autriche, 21 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, GAC et Magna ont annoncé un vaste programme de coopération visant à accélérer la mobilité électrique et à étendre la collaboration dans le domaine des véhicules électriques en Europe. Cette collaboration souligne l'engagement régional de GAC, qui étend la coopération technique, l'approvisionnement et les ventes, tout en mettant en évidence le leadership de Magna dans la construction automobile. Collaboration localisée et personnalisée du SUV électrique AION V de GAC est maintenant en cours dans l'usine Magna de Graz.

"L'Europe est un marché vital pour le développement mondial de GAC", a déclaré Wei Haigang, président de GAC INTERNATIONAL. "Le partenariat avec Magna nous permet de proposer aux clients européens des véhicules électriques assemblés localement qui reflètent les valeurs de GAC en matière de technologie intelligente, de durabilité et de savoir-faire."

Roland Prettner, président de Magna Complete Vehicles, a ajouté : "Cette collaboration reflète la confiance que les constructeurs automobiles accordent à l'expertise de Magna. Nos ressources locales et notre avantage technique pourraient permettre aux équipementiers tels que GAC de mettre en œuvre des stratégies de développement local avec efficacité et confiance."

L'AION V, qui a obtenu une note Euro NCAP de cinq étoiles, a fait ses débuts en Finlande, en Pologne et au Portugal. GAC prévoit de se développer sur d'autres marchés européens grâce à de nouveaux partenariats et à de nouveaux réseaux de service et de vente.

Le site de Magna à Graz, réputé pour son excellence opérationnelle, est capable de produire des véhicules à combustion interne, hybrides et électriques sur des lignes partagées. Avec 125 ans d'expérience dans la fabrication, Magna a développé plus de 40 modèles de véhicules et produit plus de 4 millions de véhicules dans le monde.

Ensemble, GAC et Magna façonnent l'avenir de la mobilité en combinant l'électrification, la conception et l'expertise en matière de fabrication. Il souligne l'engagement des deux entreprises en faveur de la qualité, de la fiabilité et de la mobilité durable en Europe et au-delà.

À propos de Magna International

Magna est l'un des plus grands fournisseurs automobiles au monde et un partenaire de confiance des constructeurs automobiles sur les marchés les plus critiques de l'industrie - l'Amérique du Nord, l'Europe et la Chine. Avec une équipe mondiale et une présence dans 28 pays, nous apportons une envergure inégalée, une fiabilité fiable et une exécution éprouvée. Forts d'une expérience de près de sept décennies, nous associons une profonde expertise en matière de fabrication à des systèmes de véhicules innovants afin d'offrir performance, sécurité et qualité.

Pour de plus amples informations sur Magna, veuillez consulter le site www.magna.com

À propos du groupe GAC

Fondée en 1997 et basée à Guangzhou, GAC GOURP figure dans le classement Fortune Global 500 depuis 13 années consécutives. Avec des activités complètes de R&D et de fabrication, et des marques telles que GAC, AION et HYPTEC, GAC se consacre à la mobilité intelligente, de haute qualité et durable.

Pour de plus amples informations sur le groupe GAC, veuillez consulter le site suivant https://www.gacgroup.com/en-eu/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2829515/GAC.jpg