El sistema de tracción eléctrica Quark de GAC obtiene la primera certificación dual DAkkS ASIL D del mundo en seguridad funcional y seguridad de la información

GUANGZHOU, China, 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente, el sistema de control de dominio de potencia Quark E-Drive desarrollado de forma independiente por GAC obtuvo la primera certificación dual del mundo para la seguridad funcional y la seguridad de la información profundamente integradas ASIL D, acreditada por DAkkS, el organismo nacional de acreditación de Alemania. La certificación fue evaluada y emitida por SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. (SGS), una autoridad de certificación reconocida a nivel mundial.

1

La norma ISO 26262 es el estándar básico reconocido internacionalmente para la seguridad operativa automotriz. Dentro de este marco, ASIL D representa el nivel más alto de integridad de seguridad automotriz, que exige una tolerancia casi nula para fallos críticos para la seguridad. Obtener una certificación ASIL D acreditada por DAkkS significa que el producto certificado cumple con los más altos estándares aceptados a nivel mundial para la seguridad automotriz.

El sistema de control de dominio de potencia certificado Quark E-Drive ha estado en uso de producción desde febrero de 2025 y ahora se implementa en múltiples modelos bajo las marcas de GAC, HYPTEC y AION. Como el primer sistema de dominio de potencia de accionamiento eléctrico del sector basado en una integración profunda que utiliza un único chip de control principal, la solución reduce significativamente el número de chips, minimiza los riesgos asociados con fallos a nivel de chip y aumenta la eficiencia del controlador del motor hasta un 99,9 %. La certificación confirma que GAC ha cumplido con todo el ciclo de vida del desarrollo del producto del sistema, siguiendo estrictamente las normas ISO 26262:2018 de seguridad funcional e ISO/SAE 21434:2021 de seguridad de la información.

A lo largo del proyecto, el Centro de Investigación Tecnológica de GAC trabajó en estrecha colaboración con expertos de SGS, fortaleciendo el diseño de seguridad en todas las fases de desarrollo, garantizando al mismo tiempo la viabilidad técnica y una experiencia óptima para el usuario.

Zhao Hui, vicepresidente de SGS China, comentó: "La certificación exitosa destaca el sólido equipo de GAC y sus sólidos sistemas de desarrollo. Nos complace apoyar la seguridad del sistema Quark E-Drive y esperamos colaborar más estrechamente".

Este hito representa un gran avance para GAC en materia de seguridad en la conducción eléctrica y establece un nuevo referente mundial para la industria de los vehículos eléctricos inteligentes.

