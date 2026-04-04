GAC informa un fuerte crecimiento en el extranjero durante el primer trimestre, liderado por AION V y el éxito en Hong Kong

GUANGZHOU, China, 4 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- GAC continuó su fuerte impulso en el extranjero en marzo, ya que las ventas mensuales de sus marcas propias que alcanzaron las 17.031 unidades. Las ventas acumuladas del primer trimestre alcanzaron las 42.165 unidades, lo que representa un aumento del 86 % interanual. A través de la estrategia "One GAC 2.0" y el lema "GAC impulsada por la tecnología avanza hacia el alcance mundial con un ecosistema de cadena completa", GAC está acelerando su transición de las exportaciones de productos a las operaciones globales.

download

El AION V siguió siendo uno de los productos con mejor rendimiento al registrar un aumento interanual en las ventas del 321 % en marzo. Su espacioso interior, su cabina inteligente, sus avanzados sistemas de asistencia al conductor y su autonomía de 510 km lo han convertido en un popular "modelo estrella" en varios países.

A nivel regional, la región Asia-Pacífico continuó a la cabeza. Singapur y Tailandia experimentaron un aumento en las ventas del 304 % y del 99 % interanual, respectivamente. La Región Administrativa Especial de Hong Kong logró un hito histórico: el volumen de ventas al por mayor se acercó a las 2.000 unidades en marzo y se presentaron más de 2.500 documentos de matriculación de vehículos. Ocupó el tercer puesto en matriculación de vehículos a nivel local, con lo que marcó un máximo histórico. GAC introdujo seis modelos estrella en Hong Kong, estableció una red de ventas de cobertura total y lanzó un sistema logístico exprés especializado para reducir los tiempos de entrega. En Europa se obtuvieron avances constantes: Portugal (más del 37 % intermensual) y Polonia (más del 300 % intermensual). El AION UT comenzó a salir de la línea de producción en Austria, lo que supone un paso clave en la fabricación local. En América, las ventas en Uruguay se dispararon un 567 % interanual, mientras que en Colombia aumentaron un 283 % interanual. El AION UT ganó los máximos honores como vehículo eléctrico compacto en Bolivia, y el GS4 MAX fue nombrado como "mejor SUV".

GAC también consolidó su presencia de marca a través de eventos de gran impacto. En el Salón Internacional del Automóvil de Bangkok, la empresa presentó GAC CARE, su primera marca de servicios diseñada para el mercado internacional. En Sudamérica, patrocinó el Campeonato TC2000 y se asoció con el Club de Fútbol Millonarios de Colombia. En Etiopía, GAC inauguró una tienda insignia en Addis Abeba para presentar cuatro modelos totalmente eléctricos.

Desde Hong Kong hasta Europa, y desde África hasta América, GAC está integrando su filosofía "In Local, For Local" (en lo local, para lo local), para lograr no solo un crecimiento en las ventas, sino también una mayor resonancia de valor. De cara al futuro, GAC seguirá impulsando sus operaciones locales, al expandir su red de servicios a nivel global y ofrecer soluciones de movilidad inteligentes y bajas en carbono en todo el mundo.

Para obtener más información sobre GAC, visite: https://www.gacgroup.com/en o síganos en las redes sociales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2949692/download.jpg

FUENTE GAC