GAC fait état d'une forte croissance au premier trimestre à l'international, grâce à l'AION V et à la percée de Hong Kong

GUANGZHOU, Chine, 3 avril 2026 /PRNewswire/ -- GAC a poursuivi sa forte dynamique à l'étranger en mars, avec des ventes mensuelles de ses propres marques atteignant 17 031 unités. Les ventes cumulées du premier trimestre ont atteint 42 165 unités, soit une hausse de 86 % sur un an. Sous l'impulsion de la stratégie « One GAC 2.0 » et du thème « Une GAC axée sur la technologie, étendre sa présence mondiale grâce à un écosystème couvrant l'ensemble de la chaîne », GAC accélère sa transition d'une activité centrée sur l'exportation de produits vers des opérations à dimension mondiale.

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L'AION V a continué d'afficher d'excellentes performances, avec une hausse de ses ventes de 321 % en glissement annuel au mois de mars. Son habitacle spacieux, son poste de conduite intuitif, ses systèmes avancés d'aide à la conduite et son autonomie de 510 km en ont fait un « modèle phare » très prisé dans de nombreux pays.

À l'échelle régionale, l'Asie-Pacifique a continué de dominer. Singapour et la Thaïlande ont connu une hausse des ventes de 304 % et de 99 % par rapport à l'an dernier, respectivement. La SAR de Hong Kong a réalisé une percée historique : Le volume de vente en gros s'est approché de 2 000 unités en mars, et plus de 2 500 documents d'immatriculation ont été soumis. Elle s'est classée au troisième rang des enregistrements locaux, atteignant ainsi un niveau historique. GAC a lancé six modèles phares à Hong Kong, établi un réseau de vente complet et lancé un système de logistique express dédié à réduire les délais de livraison. En Europe, des progrès constants ont été réalisés : le Portugal (+37 % d'un mois à l'autre) et la Pologne (+300 % d'un mois à l'autre). L'AION UT a commencé à sortir de la ligne de production en Autriche, marquant une étape clé dans la fabrication localisée. Dans les Amériques, les ventes de l'Uruguay ont bondi de 567 % par rapport à l'année précédente, tandis que la Colombie a bondi de 283 % par rapport à l'année précédente. L'AION UT a remporté le prix du meilleur véhicule électrique compact en Bolivie, et le modèle GS4 MAX a été nommé « Meilleur SUV ».

GAC a également renforcé la présence de sa marque au moyen d'événements importants. Au Salon international de l'automobile de Bangkok, l'entreprise a lancé sa première marque de service à l'étranger, GAC CARE. En Amérique du Sud, elle a parrainé le championnat TC2000 et s'est associée au Millonarios Fútbol Club de Colombie. En Éthiopie, GAC a inauguré un magasin phare à Addis-Abeba, présentant quatre modèles entièrement électriques.

De Hong Kong à l'Europe, et de l'Afrique aux Amériques, GAC met en œuvre sa philosophie « In Local, For Local » (Localement, pour le marché local), parvenant ainsi non seulement à accroître son chiffre d'affaires, mais aussi à susciter un véritable engouement. À l'avenir, GAC continuera de faire progresser ses activités locales, d'élargir son réseau international de services et d'offrir des solutions de mobilité intelligentes à faibles émissions de carbone dans le monde.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur GAC, veuillez consulter : https://www.gacgroup.com/en ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.

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