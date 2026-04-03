-GAC registra un sólido crecimiento en el extranjero durante el primer trimestre, impulsado por AION V y el éxito en Hong Kong

GUANGZHOU, China, 3 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- GAC mantuvo su fuerte impulso en el mercado internacional durante marzo, con ventas mensuales de sus propias marcas que alcanzaron las 17.031 unidades. Las ventas acumuladas del primer trimestre llegaron a las 42.165 unidades, un 86% más que el año anterior. Impulsada por la estrategia "One GAC 2.0" y el lema "GAC impulsada por la tecnología, que impulsa el alcance global con un ecosistema integral", GAC está acelerando su transición de la exportación de productos a las operaciones globales.

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El AION V se mantuvo como uno de los modelos más vendidos, registrando un aumento del 321% en las ventas interanuales durante marzo. Su espacioso interior, su cabina inteligente, sus avanzados sistemas de asistencia al conductor y su autonomía de 510 km lo han convertido en un modelo estrella muy popular en varios países.

A nivel regional, Asia-Pacífico continuó liderando. Singapur y Tailandia experimentaron un aumento de ventas del 304 % y el 99 % interanual, respectivamente. La RAE de Hong Kong logró un hito histórico: el volumen mayorista se acercó a las 2.000 unidades en marzo, con más de 2.500 documentos de registro de vehículos presentados. Se ubicó en tercer lugar en registros locales, alcanzando un máximo histórico. GAC introdujo seis modelos estrella en Hong Kong, estableció una red de ventas de cobertura total y lanzó un sistema de logística exprés dedicado para reducir los tiempos de entrega. En Europa, se logró un progreso constante: Portugal (+37 % mensual) y Polonia (+300 % mensual). El AION UT comenzó a salir de la línea de producción en Austria, lo que marcó un paso clave en la fabricación local. En América, las ventas en Uruguay se dispararon un 567 % interanual, mientras que en Colombia aumentaron un 283 % interanual. El AION UT ganó el máximo galardón para vehículos eléctricos compactos en Bolivia, y el GS4 MAX fue nombrado "Mejor SUV".

GAC también consolidó su presencia de marca mediante eventos de gran impacto. En el Salón Internacional del Automóvil de Bangkok, lanzó su primera marca de servicios en el extranjero, GAC CARE. En Sudamérica, patrocinó el Campeonato TC2000 y se asoció con el Club de Fútbol Millonarios de Colombia. En Etiopía, GAC inauguró una tienda insignia en Addis Abeba, presentando cuatro modelos totalmente eléctricos.

Desde Hong Kong hasta Europa, y desde África hasta América, GAC está integrando su filosofía "En lo local, para lo local", logrando no solo un crecimiento en ventas, sino también una mayor resonancia de valor. De cara al futuro, GAC continuará impulsando las operaciones localizadas, expandiendo su red global de servicios y ofreciendo soluciones de movilidad inteligentes y bajas en carbono en todo el mundo.

Para obtener más información sobre GAC, visite: https://www.gacgroup.com/en o síganos en las redes sociales.

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