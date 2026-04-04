GAC, AION V와 홍콩 시장 돌파에 힘입어 1분기 해외 성장세 호조 보고

광저우, 중국 2026년 4월 4일 /PRNewswire/ -- GAC가 3월 1만 7031대의 자체 브랜드 월간 판매량을 기록하며 강한 해외 성장 모멘텀을 이어갔다. 1분기 누적 판매량은 4만 2165대로, 전년 동기 대비 86% 증가했다. GAC는 '원 GAC 2.0(One GAC 2.0)' 전략과 '기술 주도형 GAC, 전체 체인 생태계와 함께 글로벌 도약(Tech-Driven GAC, Advancing Global Reach with a Full-Chain Ecosystem)'이라는 기조 아래 제품 수출에서 글로벌 운영으로의 전환을 가속하고 있다.

AION V는 3월 판매량이 전년 동기 대비 321% 증가하며 대표 성과 모델의 입지를 이어갔다. 넓은 실내 공간, 지능형 콕핏, 첨단 운전자 보조 시스템, 510km 주행거리 등을 갖춘 AION V는 여러 국가에서 인기 '스타 모델'로 자리매김했다.

지역별로는 아시아•태평양 지역이 계속해서 성장세를 주도했다. 싱가포르와 태국 판매량은 각각 전년 동기 대비 304% 및 99% 급증했다. 홍콩 특별행정구는 역사적인 돌파구를 마련했다. 3월 도매 물량은 2000대에 육박했고, 2500건이 넘는 차량 등록 서류가 접수됐다. 현지 등록 대수는 3위에 오르며 사상 최고 실적을 달성했다. GAC는 홍콩에서 6종의 스타 모델을 선보였고, 전 지역을 아우르는 판매 네트워크를 구축했으며, 전용 특송 물류 시스템을 도입해 배송 시간을 대폭 단축했다. 유럽에서는 포르투갈(전월 대비 37% 증가)과 폴란드(전월 대비 300% 증가)에서 꾸준한 진전을 이뤘다. AION UT는 오스트리아에서 생산 라인 가동을 시작하며 현지화 생산의 중요한 진전을 알렸다. 미주 지역에서는 우루과이 판매가 전년 동기 대비 567% 급증했고, 콜롬비아는 전년 동기 대비 283% 증가했다. AION UT는 볼리비아에서 소형 전기차 부문 최고 영예를 차지했으며, GS4 MAX는 '최우수 SUV(Best SUV)'로 선정됐다.

GAC는 영향력 있는 행사를 통해 브랜드 존재감도 강화했다. 방콕 국제 모터쇼(Bangkok International Motor Show)에서는 첫 해외 서비스 브랜드인 GAC CARE를 출범했다. 남미에서는 TC2000 챔피언십(TC2000 Championship)을 후원하고 콜롬비아의 밀로나리오스 풋볼 클럽(Millonarios Fútbol Club)과 협력했다. 에티오피아에서는 아디스아바바에 플래그십 스토어를 개점하고 4종의 순수 전기차 모델을 선보였다.

홍콩에서 유럽까지, 아프리카에서 미주까지 GAC는 '현지에서, 현지를 위해(In Local, For Local)'라는 철학을 실천하며 단순한 판매 성장에 그치지 않고 가치 공감까지 이끌어내고 있다. 앞으로도 GAC는 현지화 운영을 지속적으로 확대하고 글로벌 서비스 네트워크를 넓히며, 전 세계에 저탄소•지능형 모빌리티 솔루션을 제공해 나갈 계획이다.

GAC에 대한 자세한 정보는 https://www.gacgroup.com/en을 방문하거나 공식 소셜미디어 채널을 팔로우하여 확인할 수 있다.

SOURCE GAC