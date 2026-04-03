廣汽一季度海外業務強勁增長，AION V與香港市場表現亮眼

在區域市場，亞太地區繼續領跑。新加坡和泰國銷量同比分別激增304%和99%。中國香港市場實現歷史性突破：3月批發量接近2,000輛，向運輸署提交了超過2,500份車輛登記文件，上牌數第三，創造了歷史新高。廣汽在香港推出了六款明星車型，建立了全覆蓋的銷售網絡，並推出了專屬快速物流系統，大幅縮短交付時間。在歐洲，廣汽穩步推進——葡萄牙（環比增長37%）和波蘭（環比增長300%）。AION UT在奧地利正式下線，標志著廣汽在歐洲本地化制造的關鍵一步。在美洲，烏拉圭銷量同比增長567%，哥倫比亞增長283%。AION UT在玻利維亞榮獲最佳緊湊型電動車獎，GS4 MAX被評為「最佳SUV」。

廣汽還通過高影響力的活動深化品牌影響力。在曼谷國際車展上，廣汽推出了首個海外服務品牌GAC CARE。在南美，廣汽贊助了TC2000錦標賽，並與哥倫比亞百萬富翁足球俱樂部達成合作。在埃塞俄比亞，廣汽在首都亞的斯亞貝巴開設了旗艦店，推出了四款純電動車型。

從香港到歐洲、非洲再到美洲，廣汽正踐行「在當地，為當地」的理念，不僅實現銷量增長，更實現價值共鳴。展望未來，廣汽將繼續推進本地化運營，擴大全球服務網絡，為全球消費者提供低碳、智能的出行解決方案。

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SOURCE GAC