廣汽一季度海外業務強勁增長，AION V與香港市場表現亮眼

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GAC

03 4月, 2026, 21:35 CST

廣州2026年4月3日 /美通社/ -- 廣汽3月份海外業務延續強勁勢頭，自主品牌月銷量達17,031輛。一季度累計銷量為42,165輛，同比增長86%。在「One GAC 2.0」戰略和「科技廣汽，生態出海」主題的推動下，廣汽正加速從產品出口向全球運營轉型。

AION V繼續保持領先地位，3月銷量同比增長321%。其寬敞的內部空間、智能座艙、先進的駕駛輔助系統以及510公裡續航，使其在多國成為受歡迎的「明星車型」。

在區域市場，亞太地區繼續領跑。新加坡和泰國銷量同比分別激增304%和99%。中國香港市場實現歷史性突破：3月批發量接近2,000輛，向運輸署提交了超過2,500份車輛登記文件，上牌數第三，創造了歷史新高。廣汽在香港推出了六款明星車型，建立了全覆蓋的銷售網絡，並推出了專屬快速物流系統，大幅縮短交付時間。在歐洲，廣汽穩步推進——葡萄牙（環比增長37%）和波蘭（環比增長300%）。AION UT在奧地利正式下線，標志著廣汽在歐洲本地化制造的關鍵一步。在美洲，烏拉圭銷量同比增長567%，哥倫比亞增長283%。AION UT在玻利維亞榮獲最佳緊湊型電動車獎，GS4 MAX被評為「最佳SUV」。

廣汽還通過高影響力的活動深化品牌影響力。在曼谷國際車展上，廣汽推出了首個海外服務品牌GAC CARE。在南美，廣汽贊助了TC2000錦標賽，並與哥倫比亞百萬富翁足球俱樂部達成合作。在埃塞俄比亞，廣汽在首都亞的斯亞貝巴開設了旗艦店，推出了四款純電動車型。

從香港到歐洲、非洲再到美洲，廣汽正踐行「在當地，為當地」的理念，不僅實現銷量增長，更實現價值共鳴。展望未來，廣汽將繼續推進本地化運營，擴大全球服務網絡，為全球消費者提供低碳、智能的出行解決方案。

更多詳情請點擊廣汽國際官網：https://www.gacgroup.com/en

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