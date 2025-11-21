GAC presenta "cuatro motores de crecimiento", reforzando un nuevo GAC en el Salón del Automóvil de Guangzhou 2025

GUANGZHOU, China, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 21 de noviembre, se inauguró la 23 .ª Exposición Internacional de Automóviles de Guangzhou en el Canton Fair Complex. En la feria de este año, GAC presentó los logros clave de la "Acción Panyu" un año después de su lanzamiento, marcando un progreso significativo en la reforma organizativa y la innovación.

image

Con el enfoque centrado en el usuario, GAC está afinando su competitividad central en torno a "comprender mejor a los usuarios, responder más rápido y avanzar en tecnologías más sólidas". GAC presentó oficialmente sus cuatro motores de crecimiento: nueva tecnología, nuevos productos, nuevos servicios y un nuevo ecosistema, para acelerar la creación de un "nuevo GAC".

Nueva tecnología: GAC impulsará avances en las transmisiones de nueva energía, la seguridad, los sistemas de chasis inteligentes y las tecnologías de IA, con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario y enriquecer la movilidad.

Nuevos productos: Al crear un sistema integral de I + D para sus propias marcas, GAC responderá con precisión a las expectativas de los usuarios, ofreciendo soluciones diversificadas que satisfagan necesidades que van desde desplazamientos diarios hasta experiencias de viaje premium.

Nuevos servicios: GAC está avanzando en la transformación del canal para que los servicios sean más accesibles, al tiempo que mejora continuamente las capacidades de OTA. Se han agregado u optimizado más de 300 funciones y mejoras de experiencia, lo que garantiza que los vehículos se mantengan "siempre actualizados y que mejoren continuamente su valor".

Nuevo ecosistema: GAC profundizará la colaboración abierta entre ecosistemas energéticos, redes de carga, plataformas inteligentes e innovación de modelos de negocio, forjando un ecosistema centrado en el usuario con beneficios compartidos.

En el Salón del Automóvil de Guangzhou de 2025, GAC presentó una amplia cartera de vehículos inteligentes y soluciones de movilidad. Entre sus propias marcas, el buque insignia HYPTEC A800, desarrollado conjuntamente con HUAWEI, hizo su debut oficial. GAC presentó múltiples versiones del S7, M8 Qian Kun y S9 Qian Kun. AION exhibió el AION UT Super y el AION i60.

En el segmento de empresas conjuntas, GAC Honda exhibió modelos populares, incluidos el Accord y el Odyssey. GAC Toyota destacó los últimos logros de su estrategia "Potente tanto en gasolina como en híbridos".

En vehículos comerciales, se lanzó oficialmente el camión pesado de nueva energía T9 de GAC Commercial Vehicles. La plataforma de servicios de movilidad Ruqi Mobility (OnTime) y GAC Toyota Engine también se unieron a la exposición.

Con los cuatro motores de crecimiento como base, GAC mantiene su compromiso de ofrecer una mejor experiencia de movilidad para los usuarios de todo el mundo, creando viajes de mayor calidad, inteligentes y ecológicos para el futuro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2829686/image.jpg

FUENTE GAC