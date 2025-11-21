GAC stellt auf der Guangzhou Auto Show 2025 "Vier Wachstumsmotoren" vor und entwickelt ein neues GAC

GUANGZHOU, China, 21. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 21. November wurde die 23. Guangzhou International Automobile Exhibition im Canton Fair Complex eröffnet. Auf der diesjährigen Messe präsentierte die GAC die wichtigsten Ergebnisse der "Panyu-Aktion" ein Jahr nach ihrem Start, die einen bedeutenden Fortschritt bei der organisatorischen Reform und Innovation darstellt.

Mit der Nutzerzentrierung schärft GAC seine Kernkompetenzen, um "Nutzer besser zu verstehen, schneller zu reagieren und stärkere Technologien zu entwickeln." GAC stellte offiziell seine vier Wachstumsmotoren vor - neue Technologie, neue Produkte, neue Dienstleistungen und ein neues Ökosystem - um die Schaffung einer "Neuen GAC" zu beschleunigen.

Neue Technologie: GAC wird bahnbrechende Entwicklungen in den Bereichen neue Energieantriebe, Sicherheit, intelligente Fahrwerksysteme und KI-Technologien vorantreiben, um das Nutzererlebnis zu verbessern und die Mobilität zu bereichern.

Neue Produkte: Durch den Aufbau eines umfassenden Forschungs- und Entwicklungssystems für seine eigenen Marken wird GAC genau auf die Erwartungen der Nutzer eingehen und vielfältige Lösungen anbieten, die die Bedürfnisse vom täglichen Pendeln bis hin zu hochwertigen Reisen erfüllen.

Neue Dienstleistungen: GAC treibt die Umgestaltung der Vertriebskanäle voran, um den Zugang zu den Diensten zu erleichtern und gleichzeitig die OTA-Funktionen kontinuierlich zu verbessern. Mehr als 300 Funktionen und Erlebnis-Upgrades wurden hinzugefügt oder optimiert, um sicherzustellen, dass die Fahrzeuge "immer auf dem neuesten Stand sind und kontinuierlich an Wert gewinnen."

Neues Ökosystem: Der GAC wird die offene Zusammenarbeit in den Bereichen Energie-Ökosysteme, Ladenetzwerke, intelligente Plattformen und Geschäftsmodellinnovation vertiefen, um ein nutzerzentriertes Ökosystem mit gemeinsamen Vorteilen zu schaffen.

Auf der Guangzhou Auto Show 2025 präsentierte GAC ein breites Portfolio an intelligenten Fahrzeugen und Mobilitätslösungen. Unter den Eigenmarken feierte das gemeinsam mit HUAWEI entwickelte Flaggschiff HYPTEC A800 seine offizielle Premiere. GAC stellte mehrere Versionen des S7, M8 Qian Kun und S9 Qian Kun vor. AION stellte den AION UT Super und den AION i60 aus.

Im Joint-Venture-Segment zeigte GAC Honda beliebte Modelle, darunter den Accord und den Odyssey. GAC Toyota hob die neuesten Errungenschaften seiner Strategie "Powerful in Both Petrol and Hybrid" hervor.

Bei den Nutzfahrzeugen wurde der neue Energie-Schwerlastkraftwagen T9 von GAC Commercial Vehicles offiziell vorgestellt. Die Mobilitätsdienstleistungsplattform Ruqi Mobility (OnTime) und GAC Toyota Engine nahmen ebenfalls an der Ausstellung teil.

Mit den vier Wachstumsmotoren als Grundlage setzt sich GAC weiterhin dafür ein, den Nutzern weltweit ein besseres Mobilitätserlebnis zu bieten - und damit eine qualitativ hochwertigere, intelligentere und umweltfreundlichere Mobilität für die Zukunft zu schaffen.

