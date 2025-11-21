GAC dévoile ses "quatre moteurs de croissance" et redonne vie à une nouvelle GAC au salon de l'automobile de Guangzhou 2025

GUANGZHOU, Chine, 21 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 21 novembre, le 23e Salon international de l'automobile de Guangzhou a ouvert ses portes au complexe de la Foire de Canton. Lors du salon de cette année, GAC a présenté les principales réalisations de l'"Action Panyu" un an après son lancement, marquant ainsi des progrès significatifs en matière de réforme organisationnelle et d'innovation.

image

En mettant l'accent sur l'utilisateur, la GAC renforce sa compétitivité en cherchant à "mieux comprendre les utilisateurs, à réagir plus rapidement et à développer des technologies plus performantes". GAC a officiellement présenté ses quatre moteurs de croissance - nouvelle technologie, nouveaux produits, nouveaux services et nouvel écosystème - afin d'accélérer la création d'un "nouveau GAC".

Nouvelle technologie : GAC favorisera les avancées dans les domaines des groupes motopropulseurs à nouvelle énergie, de la sécurité, des systèmes de châssis intelligents et des technologies de l'IA, dans le but d'améliorer l'expérience des utilisateurs et d'enrichir la mobilité.

Nouveaux produits : En mettant en place un système complet de R&D pour ses propres marques, GAC répondra précisément aux attentes des utilisateurs, en offrant des solutions diversifiées qui répondent à des besoins allant des déplacements quotidiens aux expériences de voyage haut de gamme.

Nouveaux services : GAC fait progresser la transformation des canaux pour rendre les services plus accessibles, tout en améliorant continuellement les capacités OTA. Plus de 300 fonctionnalités et améliorations de l'expérience ont été ajoutées ou optimisées, garantissant que les véhicules restent "toujours mis à jour et améliorent continuellement leur valeur".

Nouvel écosystème : GAC approfondira la collaboration ouverte entre les écosystèmes énergétiques, les réseaux de recharge, les plateformes intelligentes et l'innovation en matière de modèles commerciaux, afin de créer un écosystème centré sur l'utilisateur avec des avantages partagés.

Lors du salon de l'automobile de Guangzhou 2025, GAC a présenté un large éventail de véhicules intelligents et de solutions de mobilité. Parmi ses propres marques, le fleuron HYPTEC A800, développé conjointement avec HUAWEI, a fait ses débuts officiels. GAC a présenté plusieurs versions du S7, du M8 Qian Kun et du S9 Qian Kun. AION a présenté l'AION UT Super et l'AION i60.

Dans le segment des coentreprises, GAC Honda a présenté des modèles populaires, notamment l'Accord et l'Odyssey. GAC Toyota a mis en avant les dernières réalisations de sa stratégie "Powerful in Both Petrol and Hybrid" (puissant dans l'essence et l'hybride).

En ce qui concerne les véhicules commerciaux, le nouveau poids lourd énergétique T9 de GAC Commercial Vehicles a été officiellement lancé. La plateforme de services de mobilité Ruqi Mobility (OnTime) et GAC Toyota Engine ont également participé à l'exposition.

En s'appuyant sur les quatre moteurs de croissance, GAC s'engage à offrir une meilleure expérience de mobilité aux utilisateurs du monde entier, en créant des voyages de meilleure qualité, plus intelligents et plus écologiques pour l'avenir.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2829686/image.jpg