GAC presenta "Cuatro motores de crecimiento" y redefine la marca en el Salón del Automóvil de Guangzhou 2025

GUANGZHOU, China, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 21 de noviembre se inauguró la 23ª Exposición Internacional del Automóvil de Guangzhou en el recinto ferial de Cantón. En la edición de este año, GAC presentó los principales logros de la iniciativa "Panyu Action" un año después de su puesta en marcha, destacando el importante progreso en materia de reforma organizativa e innovación.

image

Con un enfoque centrado en el usuario, GAC está reforzando su competitividad principal en torno a "comprender mejor a los usuarios, responder con mayor rapidez y desarrollar tecnologías más avanzadas". GAC presentó oficialmente sus cuatro motores de crecimiento: nueva tecnología, nuevos productos, nuevos servicios y un nuevo ecosistema, para acelerar la creación de un "Nuevo GAC".

Nuevas tecnologías: GAC impulsará avances en sistemas de propulsión de nueva energía, seguridad, sistemas de chasis inteligentes y tecnologías de IA, con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario y enriquecer la movilidad.

Nuevos productos: mediante la creación de un sistema integral de I+D para sus propias marcas, GAC responderá con precisión a las expectativas de los usuarios, ofreciendo soluciones diversificadas que satisfacen necesidades que van desde los desplazamientos diarios hasta experiencias de viaje prémium.

Nuevos servicios: GAC está impulsando la transformación de sus canales para facilitar el acceso a los servicios, a la vez que mejora continuamente sus capacidades de actualización inalámbrica (OTA). Se han añadido u optimizado más de 300 funciones y mejoras de experiencia, lo que garantiza que los vehículos estén "siempre actualizados y con un valor en constante mejora".

Nuevo ecosistema: GAC profundizará la colaboración abierta entre los ecosistemas energéticos, las redes de carga, las plataformas inteligentes y la innovación de modelos de negocio, forjando un ecosistema centrado en el usuario con beneficios compartidos.

En el Salón del Automóvil de Guangzhou 2025, GAC presentó una amplia gama de vehículos inteligentes y soluciones de movilidad. Entre sus marcas propias, el buque insignia HYPTEC A800 —desarrollado conjuntamente con HUAWEI— hizo su debut oficial. GAC presentó diversas versiones del S7, el M8 Qian Kun y el S9 Qian Kun. AION exhibió el AION UT Super y el AION i60.

En el segmento de empresas conjuntas, GAC Honda exhibió modelos populares, como el Accord y el Odyssey. GAC Toyota destacó los últimos logros de su estrategia "Potente tanto en gasolina como en híbrido".

En el sector de vehículos comerciales, se presentó oficialmente el camión pesado de nueva energía T9 de GAC Commercial Vehicles. La plataforma de servicios de movilidad Ruqi Mobility (OnTime) y GAC Toyota Engine también participaron en la exposición.

Con los Cuatro Motores de Crecimiento como base, GAC mantiene su compromiso de ofrecer una mejor experiencia de movilidad a los usuarios de todo el mundo, creando viajes de mayor calidad, inteligentes y más ecológicos para el futuro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2829686/image.jpg