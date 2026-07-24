GAC wird offizieller Automobilpartner des Melbourne City FC und bekräftigt damit sein Engagement auf dem australischen Markt

MELBOURNE, Australien, 25. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Am 24. Juli 2026 gaben GAC und der australische Profifußballverein Melbourne City FC im AAMI Park offiziell eine strategische Partnerschaft bekannt. Als wichtiges Mitglied der City Football Group zählt der Melbourne City FC zu den führenden Profifußballvereinen Australiens und zeichnet sich durch starke sportliche Leistungen sowie eine breite Fangemeinde aus. IIm Rahmen dieser Partnerschaft wird GAC zum offiziellen Automobilpartner des Melbourne City FC und stärkt damit die Präsenz und das Engagement der Marke auf dem australischen Markt weiter.

Als führender Vertreter der chinesischen Smart-Mobility-Branche und der innovationsgetriebenen Automobilindustrie treibt GAC seine globale Entwicklung durch technologische Innovation, herausragende Produkte und kundenorientierte Lösungen weiter voran. Im Jahr 2026 feierte GAC das Roll-off seines 30-millionsten Fahrzeugs seit der Unternehmensgründung im Jahr 1997 und unterstrich damit seine erweiterten globalen Fertigungskapazitäten, seine Stärke im Bereich Forschung und Entwicklung sowie die Anerkennung durch Kunden weltweit.

Kevin Shu, CEO von GAC International Australia, erklärte: „Der Melbourne City FC blickt auf eine beeindruckende Geschichte in allen Wettbewerben der A-League zurück, und genau wie dieser Verein geben auch wir bei allem, was wir tun, stets 100 %. Wir haben ehrgeizige Ziele für die kommenden Jahre, und genau wie diese Mannschaft ihre Spiele angeht, suchen wir nach spannenden und zugleich nachhaltigen Wegen, um unsere Marktposition zu stärken und mit den Fans des Vereins in Kontakt zu treten."

Brad Rowse, CEO des Melbourne City FC, erklärte: „Wir freuen uns sehr, GAC Australia als unseren offiziellen Automobilpartner bei Melbourne City begrüßen zu dürfen. GAC teilt unseren Ehrgeiz, innovativ zu sein, Erwartungen zu übertreffen und langfristig zu investieren. Wir freuen uns darauf, GAC dabei zu unterstützen, eine bedeutungsvolle Verbindung zu unseren Mitgliedern, Fans und der gesamten lokalen Gemeinschaft aufzubauen."

Im Anschluss an die Partnerschaft mit dem Sydney FC baut GAC seine Sportpartnerschaften in Australien weiter aus und bekräftigt sein Bekenntnis zur Philosophie „In Australia, For Australia". Durch vielfältige Markenaktivitäten und das Engagement in der Gemeinschaft möchte GAC die Beziehungen zu den lokalen Verbrauchern stärken.

Auch in Zukunft wird GAC seinen australischen Kunden intelligente und nachhaltige Mobilitätslösungen durch hochwertige Produkte, fortschrittliche Technologien und lokal angepasste Dienstleistungen bieten.

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