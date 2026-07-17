GAC proporciona vehículos de servicio oficial para la cobertura de la Copa Mundial de la agencia de noticias Xinhua en México

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Mientras uno de los torneos de fútbol más importantes del mundo se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México, cientos de millones de aficionados siguen la acción. En México, el fútbol está por todas partes: desde las vibrantes calles de Ciudad de México hasta el casco antiguo de Toluca, pasando por los campos de entrenamiento de las academias juveniles, donde la pasión y los sueños echan raíces. Para responder a las exigencias de ritmo acelerado y alta intensidad de la cobertura mediática en primera línea, GAC ha proporcionado los modelos AION UT y GS7 a la agencia de noticias Xinhua, la principal agencia de noticias nacional de China, como vehículos de servicio oficiales para su equipo de periodistas en primera línea, para ofrecer una movilidad confiable, espaciosa y silenciosa durante todo el torneo.

Para los periodistas de Xinhua, gran parte del trabajo se desarrolla en la calle. Los vehículos AION UT y GS7, que se desplazan entre estadios, centros de prensa y hoteles de los equipos, son mucho más que un simple medio de transporte: funcionan como salas de redacción móviles. En el ambiente tranquilo y estable de cada viaje, los periodistas pueden organizar las imágenes y prepararse para las entrevistas, para llegar a cada tarea completamente listos. La cabina compacta pero espaciosa del AION UT permite acomodar fácilmente cámaras y equipos de transmisión en vivo, mientras que el interior silencioso y cómodo del GS7 brinda una agradable sensación de tranquilidad a las demandas de los informes de alta presión.

GAC ha desarrollado una sólida y diversificada variedad de 10 modelos en México, lo que le valió una mayor popularidad entre los consumidores locales. Según los datos de ventas de JATO correspondientes al período de enero a mayo de este año, los modelos AION ES y AION UT de GAC se ubicaron entre los diez vehículos eléctricos de batería (BEV) más vendidos en México. El AION UT ocupó el tercer lugar en la categoría de vehículos eléctricos puros del segmento B, mientras que el AION ES se ubicó en segundo lugar en el segmento C.

México sigue siendo un mercado estratégico clave en la expansión mundial de GAC. GAC ya ha forjado una alianza estratégica con el club de fútbol mexicano Toluca FC para crear una matriz de marketing deportivo que abarca Latinoamérica y conecta con la presencia mundial de GAC. De cara al futuro, GAC evolucionará desde patrocinios de un solo punto hacia una estrategia de ecosistema deportivo totalmente integrada para fortalecer aún más su influencia de marca global.

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FUENTE GAC