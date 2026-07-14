TAIPÉI, 13 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca lider de computadoras del mundo, demuestra cómo la tecnología de Agrupación de cuatro nodos AI TOP ATOM amplía la computación local de IA para cargas de trabajo cada vez más complejas. A medida que los modelos de IA, las simulaciones científicas y las aplicaciones empresariales siguen aumentando en tamaño y complejidad, los sistemas independientes resultan cada vez más insuficientes para satisfacer las crecientes demandas de memoria y capacidad de cómputo. La tecnología de agrupación AI TOP ATOM elimina esa limitación, lo que permite ejecutar a nivel local cargas de trabajo que consumen mucha memoria sin comprometer la seguridad de los datos.

GIGABYTE demuestra la tecnología de clústeres de cuatro nodos AI TOP ATOM para la computación científica

Cada nodo AI TOP ATOM ofrece un rendimiento de IA de 1 PFLOPS FP4 y 128 GB de memoria unificada. Mediante un conmutador de 200 GbE con capacidad RoCE, cuatro nodos interconectados, cada uno con 128 GB de memoria unificada, permiten que las cargas de trabajo que requieren un uso intensivo de memoria se amplíen más allá de los límites de un sistema independiente. La arquitectura modular permite a las organizaciones ampliar su infraestructura de un nodo a cuatro a medida que evolucionan los requisitos de las cargas de trabajo, a la vez que se mantiene el despliegue local y la soberanía total de los datos, lo que proporciona una base escalable para cargas de trabajo más grandes de IA y computación científica.

Para demostrar estas capacidades, GIGABYTE colaboró con NVIDIA para presentar un flujo de trabajo de computación científica impulsado por IA en clústeres AI TOP ATOM. Con la tecnología de los blueprints de NVIDIA NemoClaw, el flujo de trabajo organiza los modelos de código abierto NVIDIA Nemotron-3-Nano-30B-NVFP4 para la generación de hipótesis de investigación y envía GROMACS para ejecutar simulaciones en todo el clúster. Al vincular el razonamiento de la IA con la simulación científica, el flujo de trabajo demuestra cómo se puede llevar a cabo una investigación impulsada por IA en un entorno de computación en conjunto.

Como parte de la demostración, el flujo de trabajo se aplica al desarrollo de materiales de interfaz térmica (TIM) para el encapsulado avanzado de semiconductores, una tarea que depende cada vez más de simulaciones de dinámica molecular a gran escala. Si bien los sistemas autónomos suelen limitarse a simulaciones de aproximadamente 10 millones de átomos antes de alcanzar sus límites de memoria, un conjunto AI TOP ATOM de cuatro nodos amplía la capacidad de simulación a más de 30 millones de átomos para la investigación de encapsulado de circuitos integrados (IC) de próxima generación.

La demostración destaca cómo la agrupación de cuatro nodos de AI TOP ATOM puede dar soporte a simulaciones científicas de mayor tamaño que superan las capacidades de un sistema autónomo, lo que amplía su función desde el desarrollo de IA hasta aplicaciones emergentes de computación científica. Para obtener más información, visite GIGABYTE AI TOP ATOM.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3003366/image1.jpg

FUENTE GIGABYTE