GIGABYTE mejora el rendimiento de sus placas base con tecnologías impulsadas por IA

TAIPÉI, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en informática, continúa impulsando la innovación en las placas base al llevar su rendimiento a un nuevo estándar en el sector. Desde la tecnología Ultra Durable™ y Super Overclocking centradas en el rendimiento, hasta la última versión mejorada con IA de D5 Bionic Corsa y X3D Turbo Mode 2.0, GIGABYTE sigue transformando los desafíos de ingeniería en innovaciones líderes para gaming e informática con IA.

GIGABYTE mejora el rendimiento de sus placas base con tecnologías basadas en IA

Con el auge de la tecnología de IA, GIGABYTE integra la optimización basada en IA, el diseño de hardware y la optimización avanzada de la BIOS para obtener una plataforma de placa base más inteligente, rápida y adaptable. El eje central de la innovación mejorada con IA de GIGABYTE es el X3D Turbo Mode 2.0, diseñado para maximizar el rendimiento del procesador AMD Ryzen™ X3D mediante un motor de sobreaceleración de IA dinámico y un chip de hardware integrado dedicado. El exclusivo motor de sobreaceleración se entrena con conjuntos de datos masivos y se optimiza para un mejor rendimiento del procesador, mientras que el chip integrado supervisa de forma continua las condiciones de la plataforma y el comportamiento de la carga de trabajo en tiempo real. Esta integración inteligente de hardware y software permite una optimización adaptativa en escenarios de computación con IA, multitarea y de videojuegos.

GIGABYTE también redefine el rendimiento de la memoria DDR5 con la tecnología D5 Bionic Corsa. El motor AI Snatch analiza conjuntos de datos de optimización entrenados en tiempo real para optimizar el rendimiento de la memoria DDR5 y la CPU con un solo clic. La avanzada ingeniería de placas de circuito impreso emplea algoritmos de IA avanzados en toda la placa base para mejorar la integridad de la señal y mantener un rendimiento óptimo en diseños de placas base multicapa. Además, HyperTune BIOS, la tecnología de optimización de BIOS basada en IA de GIGABYTE, ajusta de forma inteligente el comportamiento de la memoria para lograr una velocidad de reloj de memoria considerablemente mayor y un mejor rendimiento general del sistema.

Al combinar tecnologías de optimización mejoradas con IA con una ingeniería de placas base avanzada, GIGABYTE continúa dando forma al futuro de las plataformas de videojuegos y de computación con IA. Además de los modelos centrados en el rendimiento, GIGABYTE también ofrece una amplia variedad de modelos con diseño de cables discretos y elegantes ediciones de madera para satisfacer a jugadores, creadores y entusiastas de la IA. Para obtener más información, visite el sitio web oficial de GIGABYTE.

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FUENTE GIGABYTE