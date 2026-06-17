TAIPÉI, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en computadoras, concluyó COMPUTEX 2026 con múltiples productos reconocidos por medios internacionales y organizaciones del sector. Presentada con el tema "ENTER INFINITY" del 40.º aniversario, la exhibición destacó los avances en IA, videojuegos, diseño de productos y experiencias de usuario, con lo que obtuvo numerosos premios Best of COMPUTEX, reconocimientos Editor's Choice y galardones del sector.

GIGABYTE celebra 40 años de hitos en COMPUTEX 2026 con exhibiciones galardonadas de IA, videojuegos y diseño de productos

La placa base X870E AORUS INFINITY NEXT fue la protagonista de la exhibición y obtuvo un amplio reconocimiento por parte de los medios internacionales por combinar ingeniería inspirada en el espacio, tecnologías térmicas avanzadas y una estética distintiva. Con materiales térmicos de calidad aeroespacial, tecnologías de impresión 3D metálica, una estructura giroide con IA que aumenta la superficie de refrigeración hasta en un 44 % y un diseño de alimentación de 64 fases capaz de suministrar hasta 5.120 amperios, la placa base fue elogiada por Tom's Hardware por estar "hecha de ingeniería térmica de grado espacial nunca antes utilizada y una estética nunca antes vista". El lanzamiento también presentó la serie INFINITY más amplia, que abarca placas base, tarjetas gráficas, accesorios periféricos para videojuegos y chasis, que lleva la visión ENTER INFINITY a todo el ecosistema de construcción de una PC.

GIGABYTE también demostró cómo las tecnologías de IA y de videojuegos están convergiendo en todo su ecosistema. Las soluciones AI TOP, las computadoras con IA y la galardonada tarjeta gráfica AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX demostraron capacidades de IA local escalables, desde la productividad personal hasta flujos de trabajo de IA avanzados. La laptop para juegos AORUS MASTER 16 AI, ganadora del premio COMPUTEX Best Choice, destacó el compromiso de GIGABYTE con ofrecer experiencias de juego inteligentes y de alto rendimiento. Además, la empresa amplió su catálogo de pantallas con el FM275K16P reconocido por los medios, el primer monitor para juegos mini LED y multimodal 5K de 27 pulgadas del mundo, que refuerza aún más su liderazgo en tecnologías de visualización de próxima generación.

La innovación en el diseño siguió siendo otro de los aspectos clave a lo largo de la exhibición. Desde la galardonada tarjeta gráfica AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD hasta el ecosistema de PC inalámbrico STEALTH, GIGABYTE demostró cómo la ingeniería centrada en el rendimiento y la estética de primera calidad pueden coexistir en las plataformas de juego modernas. La misma filosofía de diseño se aplicó a la propia exposición ENTER INFINITY. Gracias a la arquitectura modular de su stand, los sistemas de exhibición reutilizables y una planificación operativa sostenible, GIGABYTE creó una exposición con una experiencia participativa que recibió la certificación de exposición sostenible ECOBooth de COMPUTEX 2026, lo que demuestra cómo un diseño bien pensado puede favorecer tanto la participación de los visitantes como la responsabilidad medioambiental.

Mientras GIGABYTE celebra su 40 aniversario, ENTER INFINITY refleja tanto un hito como una visión de futuro, al reunir IA, videojuegos, diseño y sostenibilidad para dar forma a la próxima generación de computación inteligente. Para más información, visite el sitio web oficial.

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FUENTE GIGABYTE