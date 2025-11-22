Global South Talks: China Southern Power Grid intensifica la cooperación energética entre China y África

JOHANNESBURGO, 22 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Según un informe de Xinhuanet:

El 13 de noviembre se inauguró en Johannesburgo, Sudáfrica, la Conferencia sobre la Asociación China-África del Global South Media and Think Tank Forum. Se invitó a un representante de China Southern Power Grid Co., Ltd. (CSG) a intervenir en la sesión "Global South Talks" (Conversaciones del Sur Global) durante la ceremonia inaugural, en la que compartió la experiencia práctica de la empresa en la cooperación en materia de redes eléctricas con países del Sur Global.

Sun Shengjun, director general de proyectos del Departamento de Desarrollo Regional para África y Europa de China Southern Power Grid International, describió la experiencia y los esfuerzos de CSG para profundizar los lazos en materia de electricidad entre China y África en El Cairo, Egipto. En 2023, Sun y su equipo llegaron a El Cairo para abordar los problemas crónicos de la red eléctrica local, entre los que se encontraban elevadas pérdidas en las líneas y bajo rendimiento operativo. Sun y su equipo introdujeron de forma progresiva las medidas operativas de CSG para reducir las pérdidas de la red de distribución e implementaron "soluciones CSG" prácticas, escalables y replicables para la empresa de servicios públicos local. Además de sus esfuerzos técnicos, CSG se ha centrado en desarrollar una mano de obra local cualificada mediante programas de capacitación específicos y sesiones de intercambio de conocimientos técnicos. Al adaptar su tecnología a las realidades operativas sobre el terreno e invertir en la capacitación de la mano de obra, la empresa ha tratado de ajustar sus sistemas técnicos consolidados a las necesidades locales, a la vez que ha fomentado las capacidades técnicas locales, sentando las bases para una colaboración a largo plazo.

Sun afirmó que CSG no considera la cooperación energética como una vía de sentido único, sino como una asociación basada en el beneficio mutuo y el crecimiento compartido. De cara al futuro, la empresa afirma que seguirá proporcionando sus tecnologías y experiencia en gestión a los países del Sur Global, con el objetivo de profundizar la cooperación energética entre China y África y apoyar los planes para una colaboración más amplia en todo el Sur Global.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2829289/Video1.mp4

FUENTE Xinhuanet