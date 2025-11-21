Gespräche des Globalen Südens: China Southern Power Grid intensiviert die Zusammenarbeit zwischen China und Afrika im Energiebereich

JOHANNESBURG, 21. November 2025 /PRNewswire/ -- Einem Bericht von Xinhuanet zufolge:

Am 13. November wurde in Johannesburg, Südafrika, die Global South Media and Think Tank Forum China-Africa Partnership Conference eröffnet. Ein Vertreter von China Southern Power Grid Co., Ltd. (CSG) wurde eingeladen, während der Eröffnungszeremonie auf der „Global South Talks"-Sitzung zu sprechen und über die praktischen Erfahrungen des Unternehmens bei der Zusammenarbeit mit Ländern des Globalen Südens im Bereich Stromnetze zu berichten.

Sun Shengjun, Leiter der Projektabteilung für die regionale Entwicklung in Afrika und Europa bei China Southern Power Grid International, beschrieb die Erfahrungen und Bemühungen von CSG zur Vertiefung der Energiebeziehungen zwischen China und Afrika in Kairo, Ägypten. Im Jahr 2023 kamen Sun und sein Team nach Kairo, um chronische Probleme im lokalen Stromnetz zu beheben, darunter hohe Leitungsverluste und eine unzureichende Betriebsleistung. Sie führten schrittweise die operativen Maßnahmen von CSG zur Reduzierung der Verluste im Verteilungsnetz ein und entwickelten praktische, skalierbare und reproduzierbare „CSG-Lösungen" für das lokale Versorgungsunternehmen. Neben den technischen Bemühungen hat sich CSG darauf konzentriert, durch gezielte Schulungsprogramme und Veranstaltungen zum Austausch von technischem Wissen qualifizierte lokale Arbeitskräfte auszubilden. Durch die Anpassung seiner Technologie an die betrieblichen Gegebenheiten vor Ort und durch Investitionen in die Schulung der Belegschaft hat das Unternehmen versucht, seine ausgereiften technischen Systeme an die lokalen Bedürfnisse anzupassen und gleichzeitig lokale technische Kompetenzen zu fördern, um so die Grundlage für ein langfristiges Engagement zu schaffen.

Sun erklärte, dass CSG die Zusammenarbeit im Energiebereich nicht als einseitige Angelegenheit betrachtet, sondern als eine Partnerschaft, die auf gegenseitigem Nutzen und gemeinsamem Wachstum basiert. Mit Blick auf die Zukunft bekräftigt das Unternehmen, dass es weiterhin seine Technologien und sein Management-Know-how in die Länder des Globalen Südens einbringen wird, um die Zusammenarbeit zwischen China und Afrika im Energiebereich zu vertiefen und Pläne für eine umfassendere Zusammenarbeit im Globalen Süden zu unterstützen.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2829289/Video1.mp4