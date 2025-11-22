글로벌 사우스 회담: 중국, 남아프리카공화국과 재생에너지 협력 확대

요하네스버그 2025년 11월 22일 /PRNewswire/ -- 신화넷 보도:

11월 13일, 글로벌 사우스 미디어 및 싱크탱크 포럼 중국-아프리카 파트너십 회의(Global South Media and Think Tank Forum China-Africa Partnership Conference)가 남아프리카공화국 요하네스버그에서 개막했다. 개막식에서는 특별 세션인 글로벌 사우스 회담(Global South Talks)이 진행됐다. 중국, 르완다, 남아프리카공화국, 이집트의 생태 농업, 재생에너지, 기초 교육, 지역사회 거버넌스 분야 대표들이 글로벌 사우스 국가 간 개발 협력 사례를 공유했다.

쉬웨이중(Xu Weizhong) 중국에너지투자공사(China Energy Investment Corporation, China Energy) 선전부 부부장은 중국 풍력발전 기술이 남아프리카공화국 노던케이프주에 뿌리를 내린 방법에 관한 운영 경험을 소개했다. 아프리카에서 중국 기업의 재생에너지 협력을 확대하는 대표적 사업인 룽위안 드 아르 풍력발전 프로젝트(Longyuan De Aar Wind Power Project)는 2013년 가동 이후 현재까지 해당 지역에 안정적인 청정 전력을 공급해 왔다. 이는 연간 약 30만 가구의 전력 수요를 충당할 수 있는 규모다. 동시에 이 프로젝트는 유아교육센터 개보수 지원, 직업훈련 프로그램 시행, 풍력발전 기술 교육센터 설립 등을 통해 현지 기술 역량을 구축하고 청년층의 고용 가능성을 높이는 등 지역사회의 지속 가능한 발전에 기여했다. 현지 커뮤니티 직원, 룽위안 드 아르 프로젝트의 젊은 직원들, 지방정부 대표들은 이 포럼에 참석해 프로젝트가 가져온 긍정적 변화를 직접 발표했다.

리나 화이트(Rina White) 현지 유아교육센터 원장은 룽위안 드 아르 프로젝트의 지원을 받고 있는 해당 교육기관이 지역사회와 아동들에게 실질적 혜택을 제공했다고 말했다. 화이트 원장은 "룽위안 드 아르의 지원은 우리에게 큰 의미가 있다. 그들이 가져온 것은 교육 개선을 넘어, 우리 삶의 여러 측면에 변화를 일으킨 큰 전환이었다"라고 말했다.

자신의 경험을 회상하며, 다스윈(Daswin) 룽위안 드 아르 프로젝트 지역 직원은 이 프로젝트가 자신의 진로를 완전히 새롭게 열어주었다고 말했다. 그는 미래가 불확실한 잡일 노동자에서 가족을 부양할 수 있는 풍력발전 기술자로 성장했다고 설명했다. 그는 "이것은 매우 현실적인 성장의 길이었다"라고 말했다.

제니 은투카(Jenny Ntuka) 드 아르 지방정부 고용•노동부 산업안전보건 검사관은 룽위안 드 아르 프로젝트를 통해 훈련받은 직원들이 높은 수준의 전문 기술을 갖추게 되었으며, 지역사회의 중요한 자산으로 성장했다고 평가했다.

