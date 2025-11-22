グローバル・サウス・トークス: 中国、南アフリカとの再生可能エネルギー協力を拡大

ヨハネスブルグ、2025年11月22日 /PRNewswire/-- 新華網の報道によると：

11月13日、南アフリカのヨハネスブルグにて、グローバル・サウス メディアおよびシンクタンクフォーラム 中国・アフリカ パートナーシップ会議が開幕した。開会式では、特別セッション「グローバル・サウス・トークス」が披露された。中国、ルワンダ、南アフリカ、エジプトの代表者が、エコ農業、再生可能エネルギー、基礎教育、コミュニティガバナンスの分野で活動しながら、グローバル・サウス諸国が連携して進めている開発イニシアチブについての経験を共有した。

China Energy Investment Corporation (China Energy)宣伝部副主任のXu Weizhong氏は、中国の風力発電技術が南アフリカ北ケープ州に根付き、運用されてきた経験を紹介した。アフリカにおける再生可能エネルギー協力を拡大する中国企業の旗艦プロジェクトとして、ロンユエン・デアール風力発電プロジェクトは、2013年の稼働開始以来、現地に継続的にクリーンで信頼性の高い電力を供給しており、その規模は約30万世帯の年間電力需要をまかなうのに十分である。同時に、本プロジェクトは幼児教育センターの改修支援、職業訓練プログラムの実施、風力発電トレーニング施設の設立などを通じて、地域の技術力を高め、若者の就業能力を向上させ、コミュニティの持続可能な発展に貢献している。地域コミュニティのスタッフ、ロンユエン・デアール風力発電プロジェクトの若手従業員、そして地方政府の代表者が、同プロジェクトがもたらした前向きな変化についてフォーラムで語った。

本プロジェクトの支援を受けている地元の幼児教育センターの園長Rina White氏は、ロンユエン・デアールが地域社会や子どもたちにもたらした恩恵は非常に具体的で実感できるものであると述べた。「ロンユエン・デアールからの支援は、私たちにとって非常に大きな意味があります。彼らがもたらしたものは、教育の向上だけではなく、私たちの生活のあらゆる側面に関わる変革です。」

自身の経験を振り返りながら、同プロジェクトの地元従業員Daswin氏は、ロンユエン・デアールが自分に新しいキャリアの道を開いたと語った。将来に不安を抱える雑務労働者から、家族を支えられる風力発電技術者へと成長する機会を与えてくれたのだという。「これは、私にとって本当に現実的な成長の道でした」と彼は語った。

デアール市政府の雇用・労働局で労働安全衛生監督官を務めるJenny Ntuka氏は、ロンユエン・デアール風力発電プロジェクトの研修を受けた従業員が高度な専門技能を身につけ、地域社会にとって貴重な人材となっていると指摘した。

