Diálogos del Sur Global: China Southern Power Grid intensifica la cooperación energética entre China y África

El 13 de noviembre se inauguró en Johannesburgo, Sudáfrica, la Conferencia de la Asociación China-África del Foro de Medios y Centros de Pensamiento del Sur Global. Se invitó a un representante de China Southern Power Grid Co., Ltd. (CSG) a participar en la sesión denominada "Diálogos del Sur Global" celebrada durante la ceremonia de apertura, donde compartió la experiencia de la compañía sobre el terreno en la cooperación en materia de redes eléctricas con países del Sur Global.

Sun Shengjun, director general de proyectos del Departamento de Desarrollo Regional para África y Europa de China Southern Power Grid International, se encargó de explicar la experiencia y los esfuerzos de CSG para fortalecer los lazos energéticos entre China y África en El Cairo, Egipto. En el año 2023, Sun y su equipo llegaron a El Cairo para hacer frente a los problemas crónicos de la red eléctrica local, como por ejemplo las elevadas pérdidas en las líneas y el deficiente rendimiento operativo. Introdujeron progresivamente las medidas operativas de CSG con el objetivo de reducir las pérdidas en la red de distribución e implementaron las "Soluciones CSG", prácticas, escalables y replicables, para la compañía eléctrica local. Además de sus esfuerzos técnicos, CSG se ha centrado en el desarrollo de una mano de obra local cualificada mediante programas de formación específicos y sesiones de intercambio de conocimientos técnicos. Al adaptar su tecnología a las realidades operativas locales e invertir en la formación de su personal, la empresa ha buscado alinear sus sistemas técnicos consolidados con las necesidades locales, a la vez que se dedica a fomentar las capacidades técnicas propias, todo ello sentando las bases para una colaboración a largo plazo.

Sun comentó que CSG no considera la cooperación energética como una vía de sentido único, sino más bien como una alianza basada en el beneficio mutuo y el crecimiento compartido. En lo que respecta al futuro, la empresa afirma que seguirá proporcionando sus tecnologías y experiencia en gestión a los países del Sur Global, con la finalidad de profundizar la cooperación energética entre China y África y conseguir servir de apoyo de los planes para una colaboración más amplia a través de todo el Sur Global.

