QINGDAO, China, 29 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Haier Biomedical (SHA: 688139) fue nombrada la marca china número uno en ventas mundiales de equipos de laboratorio para ciencias biológicas y la número uno en ventas en el extranjero en la misma categoría, según los datos de 2025 publicados por Euromonitor International. La clasificación doble sitúa a Haier Biomedical como líder en un panorama mundial muy competitivo y culmina una ampliación internacional en tres fases que generó una tasa de crecimiento anual compuesta superior al 20 %.

Haier Biomedical obtiene el primer lugar por categoría doble en el informe mundial de Euromonitor sobre equipos de laboratorio para ciencias biológicas, con lo que finaliza su ampliación mundial en tres fases (PRNewsfoto/Haier Biomedical)

Euromonitor International es una de las principales empresas independientes de estudios de mercado del mundo, y sus clasificaciones se utilizan ampliamente como referencia en el ámbito de las compras a nivel mundial y el análisis del sector. El primer puesto doble abarca ingresos totales por ventas a nivel mundial e ingresos por ventas en el extranjero, calculados entre las marcas de propiedad china en la categoría de equipos de laboratorio para ciencias biológicas. Las clasificaciones abarcan todos los mercados mundiales, lo que confirma que Haier Biomedical compite al más alto nivel con fabricantes internacionales consolidados.

Las clasificaciones también tienen un peso práctico para los socios internacionales. En un sector en el que la confiabilidad de los equipos, el cumplimiento normativo y la asistencia técnica a largo plazo son factores fundamentales a la hora de tomar decisiones de adquisición, la verificación independiente del liderazgo en el mercado aporta mayor confianza a las instituciones que evalúan a los proveedores.

La ampliación internacional de Haier Biomedical comenzó con proyectos específicos, en colaboración directa con organizaciones como UNICEF y la OMS para dar respuesta a necesidades concretas que no estaban cubiertas y consolida una posición de liderazgo en el almacenamiento de vacunas mediante energía solar. A partir de ahí, la empresa amplió su red de distribución hasta abarcar 160 países mediante más de 800 distribuidores activos. La fase actual se centra en establecer una capacidad operativa completa en regiones clave: almacenamiento local, ventas, marketing, planificación de productos e investigación y desarrollo (I+D).

En la actualidad, la empresa cuenta con centros de I+D en el extranjero, concretamente en el Reino Unido, Italia y Japón, cada uno de ellos especializado en líneas de productos específicas, como centrifugadoras, soluciones de almacenamiento para cadena de frío y automatización, incubadoras y cabinas de bioseguridad. En el Reino Unido y Europa continental, especialistas en productos de automatización y tecnología de centrifugación ofrecen asistencia en el sitio en materia de cumplimiento de buenas prácticas de fabricación (GMP, por sus siglas en inglés), seguridad de los sistemas de aire y purificación de muestras, lo que sitúa a Haier Biomedical como aliado en optimización de procesos de laboratorio. Las normas de servicio elaboradas en Estados Unidos y el Reino Unido se están adoptando en toda la Unión Europea, el sudeste asiático y el sur de Asia.

En el primer trimestre de 2026, los ingresos en Alemania, Australia y Canadá aumentaron más del 50 %, mientras que en Europa del Este, el sur de Asia y Brasil se superó el 100 % de crecimiento interanual y tanto las centrifugadoras como las incubadoras duplicaron su volumen. En el sector farmacéutico, Haier Biomedical forma parte de las cadenas de suministro de numerosas empresas farmacéuticas líderes en países clave como Suiza, Alemania, Dinamarca, Italia, Singapur, Estados Unidos, Israel y la India. La serie Ultra Energy de la empresa ocupa los ocho primeros puestos de la clasificación Energy Star de EE. UU. en su categoría, lo que la convierte en la línea más vendida de ese segmento.

De cara al futuro, Haier Biomedical tiene previsto intensificar sus inversiones en localización y ampliar su variedad de productos, con el objetivo de ayudar a los laboratorios biofarmacéuticos y de ciencias biológicas de todo el mundo a mejorar su eficiencia y sostenibilidad, como parte de la visión de la empresa de liderar el mercado mundial en el suministro de herramientas integradas para las ciencias biológicas y plataformas inteligentes de productividad.

Para obtener más información, visite https://www.haiermedical.com/.

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FUENTE Haier Biomedical