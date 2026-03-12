ROMA, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Haier Biomedical celebró recientemente en Roma la Cumbre Europea de Colaboradores con el tema "Avanzando juntos - Compartiendo el futuro de la innovación biomédica". El evento reunió a más de 37 socios y líderes del sector en la región, provenientes de 23 países europeos, para establecer su compromiso a largo plazo con Europa y presentar una cartera ampliada de soluciones de laboratorio, que representa una actualización estratégica de la cartera de la marca. La nueva estrategia se inclina hacia soluciones basadas en contextos e impulsadas por la aplicación, a la vez que comparte su plan a largo plazo para aumentar la localización en Europa y proporcionar servicios más integrales y personalizados, así como apoyo en toda la región.

Haier Biomedical, protección inteligente de las ciencias de la vida Speed Speed Haier Biomedical celebra la Cumbre Europea de Colaboradores en Roma y promueve la estrategia "En Europa, para Europa" (PRNewsfoto/Haier Biomedical)

En la cumbre, Enrique Wang, director de Mercado Mundial de Haier Biomedical, reafirmó el enfoque global de la empresa de obtener más del 50 % de mercados internacionales para 2027 y más del 50 % de la contribución de ingresos más allá del concepto de refrigeración para 2028. Subrayó que Europa continúa siendo una prioridad estratégica en la hoja de ruta de globalización de la empresa, que resalta el principio de localización "En Europa, para Europa" en la entrega de productos, servicios y apoyo, todo ello adaptado a los estándares normativos, las expectativas de los clientes y las necesidades de aplicación de la región.

Al presentar la estrategia europea para 2026, Semir Selimovic, director de la región de Europa del Norte, Central y Oriental de Haier Biomedical Europe, destacó las continuas inversiones en ventas, servicios y conocimientos del producto a nivel local con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta y la ejecución en los mercados fundamentales. Europa se ha convertido en una de las regiones internacionales con más rápido crecimiento de Haier Biomedical, y esto se ve respaldado con la expansión de los equipos locales y el aumento continuo de la cartera de productos.

Ampliación del concepto de refrigeración hacia soluciones integrales

Entre los productos recién presentados, llamó la atención especialmente el Plasma Apheresis System XJ-III. El sistema ha obtenido la certificación EU MDR, lo que representa un importante hito en el cumplimiento de los rigurosos requisitos normativos europeos y consolida la posición de Haier Biomedical en materia de tecnología de sangre y plasma. En Europa, las incubadoras de CO₂, las centrífugas, las cabinas de bioseguridad y las líneas de almacenamiento en frío de Haier Biomedical continúan ganando cuota de mercado, todo ello respaldado por tecnologías con eficiencia energética y el cumplimiento con los estándares de certificación de la región. La evolución del producto mostrada en Roma indica un avance hacia la presentación de un cartera completa capaz de ofrecer soluciones integrales a laboratorios, hospitales e instituciones de ciencias de la vida.

La automatización y la gestión sanguínea inteligente como impulsores de crecimiento

Daniele Pericolini, especialista de Soluciones de Automatización en Europa de Haier Biomedical, presentó la estrategia de la empresa para impulsar el crecimiento futuro a través de sistemas de automatización de laboratorios y gestión sanguínea inteligente. Las soluciones automatizadas para bancos de muestras biológicas de Haier Biomedical integran el almacenamiento a temperaturas ultrabajas y con capacidad de RFID, las plataformas de automatización modular y los sistemas de nitrógeno líquido para aumentar la trazabilidad de las muestras y la eficiencia operativa. Al abordar desafíos como la integridad de las muestras, el seguimiento de la temperatura y el almacenamiento de alta densidad, la empresa consigue ubicarse dentro de la demanda creciente en Europa de infraestructura avanzada de biobancos.

Asimismo, el sistema de gestión sanguínea inteligente U-blood constituye un avance del almacenamiento en frío tradicional hacia la gestión conectada en tiempo real de la cadena de suministro de sangre. La solución está diseñada para reducir los desperdicios, mejorar la trazabilidad y favorecer flujos de trabajo ininterrumpidos de transfusiones, y está en consonancia con el creciente interés de Europa en la seguridad, la digitalización y las iniciativas de cero residuos en el ámbito de la salud.

Reconocimiento del cliente y alineación de la marca en Europa

La cumbre también presentó historias de éxito de socios europeos en representación de Alemania, Eslovenia, Francia y Dinamarca, que resaltaron la fuerte validación local de las soluciones de Haier Biomedical. En Francia, el colaborador a largo plazo presentó la cabina de bioseguridad desarrollada de manera conjunta y adaptada a los estándares franceses, con más de 230 unidades entregadas a más de 100 clientes. En Dinamarca, el colaborador de Haier Biomedical compartió el éxito de su congelador a temperaturas ultrabajas a través de licitaciones públicas y la ampliación continua hacia otras categorías de productos. En Eslovenia, las instalaciones farmacéuticas a gran escala consolidaron las capacidades de la empresa en la gestión de proyectos complejos y de múltiples unidades. Los colaboradores de Europa Central también insistieron en la confiabilidad, el cumplimiento normativo y el soporte posventa como diferenciadores fundamentales.

Sólido rendimiento en el crecimiento internacional en 2025

La creciente presencia de Haier Biomedical en Europa está respaldada por un sólido rendimiento financiero. En 2025, la empresa reportó ingresos superiores a 2300 millones de RMB, con ingresos internacionales que alcanzaron los 840 millones de RMB y que representaron más del 36 % de los ingresos totales y reflejaron la continua expansión a nivel mundial.

Europa registró un crecimiento de dos dígitos que contribuyó a una buena parte del crecimiento de los ingresos totales a nivel internacional. Las soluciones de la empresa impulsadas por IA y relacionadas con la automatización contribuyeron a aproximadamente el 15 % de los ingresos totales en 2025, lo cual marcó la acelerada transformación impulsada por la tecnología. Estos resultados reflejan una transición más amplia de las exportaciones de hardware hacia la entrega de soluciones localizadas respaldada por equipos regionales y certificaciones en más de 18 países.

Al concluir la Cumbre Europea de Colaboradores, Haier Biomedical reafirmó su compromiso con la consolidación de operaciones localizadas, la ampliación de la automatización y las soluciones de ciencias de la vida, así como la promoción del crecimiento colaborativo con sus socios. Mediante la combinación de capacidades de innovación a nivel mundial y la ejecución local en Europa, la empresa pretende consolidar aún más su posición como proveedor de confianza de soluciones de ciencias de la vida en 2026 y en el futuro.

Para obtener más información, visite https://www.haiermedical.com/.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=_mtFzoI9Kj0

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2931320/1.jpg

FUENTE Haier Biomedical