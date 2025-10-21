Suiza, los países nórdicos y Singapur lideran el nuevo índice mundial de riesgo de inversión y resiliencia

LONDRES, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Suiza está clasificada como el país más resistente del mundo en el nuevo Índice de riesgo y resiliencia de inversión global , y Dinamarca, Noruega, Singapur y Suecia completan los cinco primeros. El índice es el primero de su tipo en medir la exposición de los países a los riesgos geopolíticos, económicos y climáticos, así como su capacidad de adaptación y recuperación, lo que revela cómo la resiliencia se concentra cada vez más en estados más pequeños y altamente adaptables.

Desarrollado por la firma de asesoría de residencia y ciudadanía global Henley & Partners en asociación con la plataforma de análisis impulsada por IA AlphaGeo , el índice proporciona a los inversores, familias y gobiernos un marco sistemático para navegar por un mundo de riesgos superpuestos, desde conflictos geopolíticos e inflación hasta disrupción tecnológica y cambio climático.

El Dr. Christian H. Kaelin, presidente de Henley & Partners, dice que "al combinar la exposición al riesgo y la capacidad de resiliencia en un solo puntaje, identifica para los inversores, las empresas y las familias los países que están mejor posicionados para preservar la riqueza y generar valor a largo plazo, y brinda a los gobiernos un punto de referencia para medir la competitividad".

Suiza ocupa el primer lugar a nivel mundial, impulsado por un riesgo excepcionalmente bajo y una innovación, gobernanza y métricas sociales líderes en el mundo. De cerca, los países nórdicos de Dinamarca (2a), Noruega (3a) y Suecia (5a) ejemplifican cómo el crecimiento equitativo, las instituciones sólidas y las políticas sociales con visión de futuro crean una resiliencia líder en el mundo. Singapur ocupa el 4. ° lugar con el menor riesgo legal y regulatorio a nivel mundial.

Sudán del Sur (226º), Líbano (225º), Haití (224º), Sudán (223º) y Pakistán (222º) se encuentran en la parte inferior del índice.

Del G7 al BRICS: caminos divergentes de riesgo y resiliencia

Aplicado a las condiciones globales de inversión, el marco reconoce que la exposición y la preparación deben tratarse como factores distintos pero igualmente importantes. Como explica el Dr. Parag Khanna, fundador y director ejecutivo de AlphaGeo, "el alto riesgo no siempre es negativo si se combina con una fuerte resiliencia, mientras que una alta resiliencia puede ocultar vulnerabilidades, especialmente en las economías avanzadas que ahora enfrentan presiones políticas o fiscales. La adaptación es el nuevo imperativo. Las sociedades más comprometidas con la creación de resiliencia, a través de la innovación, la gobernanza y la preparación para el clima, atraerán inversiones, talento y crecimiento a largo plazo ".

Las economías del G7 continúan destacando por su estabilidad, equilibrando un riesgo relativamente bajo con una fuerte resiliencia, lideradas por Alemania, que ocupa el puesto 10 a nivel mundial, impulsada por la preparación climática, la complejidad económica y la innovación. A Alemania le siguen Canadá (13º), el Reino Unido (23º), Francia (29º), Estados Unidos (32º), Japón (35º) e Italia (48º). Colectivamente, el G7 demuestra cómo las instituciones sólidas y la capacidad de adaptación anclan la influencia económica global.

Más allá del G7, China y Rusia presentan perfiles algo contrastantes. China (49º) se clasifica como un destino de inversión de Perspectivas Favorables , donde el riesgo moderado se compensa con una resistencia sustancial basada en la capacidad de inversión y la fortaleza de la innovación. Rusia (94 º), sin embargo, se enfrenta a una posición más precaria: aunque clasificada como de alta resiliencia, también es de alto riesgo, impulsada por la inestabilidad política y la incertidumbre regulatoria, lo que la coloca en la banda de inversión de Potencial Cauteloso .

Sus homólogos de los BRICS, Sudáfrica (145º), Brasil (150º) e India (155º), muestran una resiliencia moderada debilitada por riesgos elevados.

Fuerza más allá de la escala: Estados pequeños que muestran una gran resiliencia

Más allá de los líderes generales, el índice destaca los resultados destacados en todos los parámetros clave, y las naciones más pequeñas continúan brillando. Luxemburgo (6.º) y Finlandia (7.º) sobresalen a través de una gobernanza transparente, resiliencia climática y políticas sostenibles. A ellos se unen Groenlandia (octavaª), los Países Bajos (novenaª) y Alemania (décimaª), lo que subraya que la verdadera resiliencia no se basa en el tamaño o el poderío militar, sino en la adaptabilidad, las instituciones sólidas y la innovación con visión de futuro.

Justo fuera del Top 10, Islandia (11º) y Liechtenstein (12º) se encuentran entre los mercados más seguros del mundo, combinando un riesgo excepcionalmente bajo con una fuerte resistencia. Canadá (13.º) se clasifica como de muy bajo riesgo, impulsado por una inflación relativamente moderada, un rendimiento monetario estable y un riesgo climático físico mínimo, mientras que la resiliencia de Austria (14.º) está impulsada por su progreso social, resiliencia climática y complejidad económica. Estonia (15º) e Irlanda (17º) se distinguen por una sólida gobernanza y progreso social, mientras que Nueva Zelanda (18º) establece un punto de referencia mundial para la gobernanza y la calidad regulatoria. Corea del Sur (25) demuestra una capacidad de adaptación de clase mundial, con destreza en complejidad económica e innovación, mientras que Chequia (16) y Eslovenia (22) emergen como los principales mercados europeos, definidos por su sofisticación y complejidad económica.

FUENTE Henley & Partners