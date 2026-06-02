Hyundai Motor lanza la campaña "School of Football" (Escuela de fútbol) con Atlas de Boston Dynamics antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A diferencia de las demostraciones de productos tradicionales, la campaña presenta un enfoque narrativo que sigue a Atlas mientras observa la pasión y la creatividad humanas en el fútbol y comienza a aprender este deporte. A lo largo de este recorrido, Hyundai Motor destaca cómo la robótica puede evolucionar más allá de la funcionalidad para reflejar la curiosidad, la adaptabilidad y la expresión humanas.

"Mediante 'Escuela de fútbol', Hyundai Motor utiliza el lenguaje universal del fútbol para mostrar el próximo capítulo de la robótica de una manera atractiva, intuitiva y centrada en el ser humano. A medida que aumenta la emoción antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la trayectoria de Atlas refleja nuestra convicción de que la innovación comienza con las personas, su pasión, creatividad y expresión, y que la robótica puede ayudar a expandir las posibilidades del futuro", señaló Sungwon Jee, vicepresidente ejecutivo y director global de Marketing de Hyundai Motor Company

¿Cómo une "Escuela de fútbol" la robótica y el fútbol?

"Escuela de fútbol" se desarrolla como una serie de videos para redes sociales de cinco episodios que siguen el recorrido de aprendizaje de Atlas, desde el descubrimiento hasta la ejecución avanzada.

Atlas comienza observando las emociones y la energía de los aficionados, despertando la curiosidad por el fútbol

Avanza mediante un entrenamiento fundamental que incluye el juego de pies, los pases y los tiros a puerta

La serie captura el desarrollo progresivo de habilidades, reflejando los procesos de aprendizaje humano

La narración culmina con la ejecución de la "Rabona fantasma", una jugada altamente técnica

Lanzada de forma secuencial del 25 al 29 de mayo en los canales globales de redes sociales de Hyundai Motor, la serie hace hincapié en el aprendizaje continuo, la repetición y la optimización, principios fundamentales tanto en el entrenamiento de fútbol como en el desarrollo de la robótica.

¿Qué importancia técnica tiene la campaña?

El video de la campaña muestra las capacidades del Atlas eléctrico de última generación mediante una demostración en condiciones reales, poniendo de manifiesto la IA física a través del movimiento corporal en entornos dinámicos inspirados en el deporte. Todos los movimientos presentados en la campaña fueron realizados por Atlas sin el uso de imágenes generadas por computadora (CGI, por sus siglas en inglés), lo que refuerza tanto la autenticidad como la credibilidad de la ingeniería.

Cabe destacar que la avanzada jugada "Rabona fantasma", una patada con las piernas cruzadas que requiere una sincronización precisa, equilibrio y un movimiento de amague, representa un alto nivel de dificultad técnica que va más allá de la simple replicación del movimiento.

Para lograrlo, Atlas analiza y modela datos reales de movimientos de fútbol humano a nivel granular. Estos movimientos se trasladan a un entorno de simulación basado en la física, donde el robot se somete a una preparación exhaustiva mediante aprendizaje por refuerzo, en la cual repite incontables ciclos de prueba y error para optimizar la estabilidad, la precisión y la ejecución.

La ejecución de tales movimientos requiere una combinación de capacidades avanzadas, entre las que se incluyen:

Control dinámico del equilibrio en posturas inestables y asimétricas

en posturas inestables y asimétricas Coordinación de todo el cuerpo en múltiples articulaciones y extremidades

en múltiples articulaciones y extremidades Adaptación en tiempo real al cambio de peso e impulso

al cambio de peso e impulso Control de precisión del motor en condiciones físicamente restringidas

El 4 de junio, Hyundai Motor lanzará contenido adicional con escenas del detrás de cámaras que mostrará su colaboración con Boston Dynamics. El video destaca el proceso de desarrollo y entrenamiento que hace posibles los movimientos de Atlas, junto con datos técnicos acerca del aprendizaje robótico y el diseño de movimiento. Demuestra cómo los sistemas robóticos pueden evolucionar mediante desafíos físicos complejos y reales inspirados en el deporte.

¿Por qué es importante esta campaña?

"Escuela de fútbol" refleja la visión de Hyundai Motor de "Progress for Humanity" (Progreso para la humanidad), con lo que demuestra cómo las tecnologías avanzadas pueden volverse:

Más accesible mediante la narración

mediante la narración Más atractivas mediante el deporte

mediante el deporte Más centradas en el ser humano mediante la emoción y la creatividad

Al seguir la evolución de Atlas, la campaña ilustra cómo la innovación comienza con la inspiración humana y cómo la robótica puede expandir lo que es posible para el futuro. También resalta las fortalezas combinadas de Hyundai Motor Group y Boston Dynamics al mostrar el liderazgo de esta última en robótica dinámica e inteligencia artificial incorporada, junto con el compromiso de Hyundai Motor Group de avanzar en la movilidad impulsada por IA y en la innovación robótica.

De cara al futuro, Hyundai Motor Group considera que los humanoides son un área clave de crecimiento en el mercado mundial de la IA física. El Grupo planea capacitar a Atlas en el Robot Metaplant Application Center (RMAC) dentro de Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) en Savannah, Georgia, con el objetivo de implementarlo en entornos industriales para avanzar en la colaboración humano-robot.

El 28 de mayo, Hyundai Motor también publicó un video de reacción en el que participa su embajador mundial de marca, Son Heung-min, lo que extiende la conversación de la campaña en las redes sociales y conecta la historia con la comunidad futbolística mundial.

Acerca de Hyundai Motor Company

Fundada en 1967, Hyundai Motor Company está presente en más de 200 países con más de 120.000 empleados dedicados a abordar los desafíos de la movilidad en el mundo real a nivel mundial. Con base en la visión de marca "Progress for Humanity" (Progreso para la humanidad), Hyundai Motor acelera su transformación para convertirse en un proveedor de soluciones de movilidad inteligente. La empresa invierte en tecnologías avanzadas como la robótica y la Movilidad Aérea Avanzada (AAM, por sus siglas en inglés) para crear soluciones de movilidad revolucionarias, al tiempo que apuesta por la innovación abierta para introducir futuros servicios de movilidad. En la búsqueda de un futuro sostenible para el mundo, Hyundai continuará sus esfuerzos para introducir vehículos de cero emisiones con tecnologías de pila de combustible de hidrógeno y vehículos eléctricos líderes en la industria.

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FUENTE Hyundai Motor Company