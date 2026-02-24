ICANN lanza un programa curricular de aceptación universal para facilitar una Internet multilingüe

Instituciones académicas en Baréin, India y México ofrecerán el plan de estudios de aceptación universal

LOS ÁNGELES, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN, por sus siglas en inglés) anunció hoy el lanzamiento de su programa curricular de aceptación universal (UA, por sus siglas en inglés). El programa UA es una necesidad técnica para que exista una Internet multilingüe, ya que garantiza que todos los nombres de dominio válidos y las direcciones de correo electrónico relacionadas puedan ser utilizados por todas las aplicaciones, dispositivos y sistemas habilitados para Internet, independientemente del script, el idioma o la longitud de los caracteres.

El programa curricular de aceptación universal (UA) permite a las instituciones académicas integrar temas como nombres de dominio internacionalizados (IDN, por sus siglas en inglés), internacionalización de direcciones de correo electrónico (EAI, por sus siglas en inglés) y UA en programas de grado relevantes sin cargo. ICANN trabaja con las universidades para capacitar a sus profesores e incorporar estos temas en cursos nuevos o existentes. Tres instituciones académicas han firmado acuerdos con la ICANN y actualmente están integrando el plan de estudios de aceptación universal en su oferta de cursos.

Universidad Americana de Baréin (AUBH) : "Nos enorgullece firmar este acuerdo con la ICANN, ya que representa un hito significativo en el camino de la Universidad hacia el fortalecimiento de su posición como institución académica líder en los campos de la informática y las tecnologías digitales avanzadas", afirmó el Dr. Marwan Hameed, decano de la Facultad de Ingeniería e Informática de la Universidad Americana de Baréin. "Integrar el plan de estudios de aceptación universal en nuestros programas mejora la preparación de nuestros graduados para adaptarse a las rápidas transformaciones en el panorama de Internet y la tecnología, a la vez que les brinda mayores oportunidades para contribuir al desarrollo".





: "En la Universidad Modelo compartimos la idea de integrar a todos, e Internet ha brindado una oportunidad para activar esta visión y participar", afirmó el Dr. Jorge Carlos Canto Esquivel, coordinador académico del Centro de Investigación Silvio Zavala de la Universidad Modelo. "Nuestro lema es 'Para sí, para todos', en consonancia con la visión de la ICANN de una Internet única e interoperable a nivel mundial para todos". Instituto Tecnológico Sri Ramakrishna (SRIT) : "Esta colaboración es un paso más hacia el compromiso de la institución con el futuro de la gobernanza de Internet", afirmó el Dr. J. David Rathnaraj, director del Instituto Tecnológico Sri Ramakrishna.

La ICANN también está trabajando con la Asociación de Universidades Africanas para integrar este plan de estudios en las universidades de África.

Acerca del plan de estudios UA

El plan de estudios de aceptación universal incluye 12 módulos sobre aceptación universal y temas relacionados, incluidos la internacionalización de aplicaciones de software, los nombres de dominio internacionalizados (IDN) y la internacionalización de direcciones de correo electrónico (EAI), que son clave para permitir una Internet y un sistema de nombres de dominio multilingües.

La importancia de UA

La aceptación universal es esencial para garantizar que los nombres de dominio, incluidos los dominios de nivel superior más nuevos y más largos y aquellos en diferentes idiomas (en sus escrituras), como árabe, chino, hindi, tamil y tailandés, funcionen como se espera en el Sistema de Nombres de Dominio (DNS, por sus siglas en inglés). Estos nombres de dominio ofrecen a los usuarios una selección más amplia de identidades digitales y permiten a los usuarios de Internet adoptar y difundir mejor las tradiciones culturales en línea.

Las organizaciones de los sectores público y privado en todo el mundo están preparando sus sistemas para UA con el fin de servir mejor a sus comunidades al admitir nombres de dominio y direcciones de correo electrónico relacionadas en idiomas y escrituras locales. Las entidades preparadas para UA están bien posicionadas para llegar a una gama más amplia de usuarios actuales de Internet, así como a los próximos mil millones que se conectarán.

Conocer y comprender la internacionalización, los IDN, EAI y UA puede brindar a los estudiantes que estén considerando carreras como desarrolladores de software o un enfoque técnico relacionado una ventaja competitiva, en especial dentro de las entidades que desean estar a la vanguardia de su industria y mantenerse al día con la tecnología multilingüe y el DNS en rápida evolución.

Para obtener más información, visite https://www.icann.org/ua .

Acerca de la ICANN

La misión de la ICANN es ayudar a garantizar una Internet mundial estable, segura y unificada. Para comunicarse con otra persona en Internet, debe escribir una dirección, un nombre o número, en su computadora u otro dispositivo. Esa dirección debe ser única para que las computadoras sepan dónde encontrar a cada persona. ICANN ayuda a coordinar y respaldar estos identificadores únicos en todo el mundo. ICANN se formó en 1998 como una corporación de beneficio público sin fines de lucro con una comunidad de participantes de todo el mundo. Para obtener más información, visite https://www.icann.org.

