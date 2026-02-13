Lei Zhang se convierte en el primer líder del sector privado en recibir el premio del presidente del Instituto de Energía

LONDRES, 13 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Lei Zhang, fundador y director ejecutivo de Envision, ha sido nombrado ganador del Premio del Presidente 2026 del Instituto de Energía. Al otorgar a Zhang su más alto honor, el Instituto destacó el papel de Envision en la configuración de la transición energética mundial para impulsar el crecimiento económico y la prosperidad a largo plazo al tiempo que se acelera la descarbonización.

image

Al reconocer a Zhang, el Instituto de Energía señaló su posición como líder de opinión que ha enmarcado constantemente la transición energética como un desafío para los sistemas, y una oportunidad económica, en lugar de una restricción. Su trabajo fue citado por promover los estándares de la industria, apoyar las habilidades y la educación, y promover el pensamiento a largo plazo sobre cómo los sistemas energéticos pueden servir mejor a las sociedades y las economías.

El premio también marca un momento notable para el sector privado. Zhang es el primer empresario y líder empresarial en recibir el Premio del Presidente, siguiendo a los galardonados anteriores en gran parte provenientes del gobierno, la diplomacia y las organizaciones internacionales.

El presidente del Instituto de Energía, Andy Brown, comentó:

"El Premio del Presidente es el más alto honor del Instituto de Energía, y se otorga a personas cuyos logros han tenido un impacto transformador en la energía mundial. La visión y el liderazgo de Lei lo han convertido en uno de los principales líderes mundiales en energía. A través de Envision, está dando forma al sistema de energía de la IA, proporcionando una base infinita, inteligente y asequible para todos ".

El Instituto dijo que el premio refleja un reconocimiento cada vez mayor de que lograr el cero neto dependerá no solo de la política, sino también de las empresas capaces de construir y operar la infraestructura y los sistemas digitales que hacen que la transición sea invertible y duradera a pesar de los desafíos que existen.

Al aceptar el premio, Zhang dijo que el mundo se encuentra en un momento crucial, ya que la tecnología ha reducido los costos de la energía renovable hasta el punto en que puede ser asequible y abundante. Si bien el escepticismo permanece, trazó un paralelo histórico con el siglo XIII, cuando el papel fue descartado como una alternativa inferior al pergamino, hasta que su asequibilidad rompió el monopolio del conocimiento y abrió el acceso a las masas.

Zhang expresó optimismo por el futuro de la humanidad, afirmando "La era de los combustibles fósiles pasará. Lo que surge a continuación no es solo un nuevo sistema de energía, sino un nuevo horizonte para la humanidad. Cuando la energía se vuelva abundante y accesible, como el papel lo fue una vez para el conocimiento, desbloqueará la inteligencia, restaurará la dignidad, remodelará la cooperación. Así es como crearemos una nueva prosperidad para la civilización ".

Zhang es una voz influyente en las esferas internacionales de la energía y el clima. Fue cofundador de la Global School of Sustainability con la London School of Economics y fue nombrado entre los "100 líderes climáticos más influyentes de 2025" por TIME.

El profesor Nicholas Stern, presidente de la Escuela Global de Sostenibilidad, dijo:

"El desarrollo sostenible es el único camino hacia un crecimiento fuerte y seguro. La sostenibilidad es la nueva prosperidad. El compromiso de Lei de aprovechar la tecnología para los desafíos energéticos compartidos de la humanidad, junto con su extraordinaria creatividad e impulso, proporcionan un poderoso ejemplo del tipo de liderazgo que necesitamos a medida que aceleramos el ritmo del cambio en todo el mundo ".

Fundada en 2007, Envision ha construido su estrategia en torno a la idea de que la energía limpia no es solo un imperativo ambiental, sino una base para nuevas oportunidades económicas. Recientemente anunció el lanzamiento mundial de Dubhe, un modelo innovador de base energética que permitirá a los sistemas de energía escalar en sintonía con la IA, dando forma al sistema de energía de la IA.

Energy Institute (EI) es el organismo de membresía profesional autorizado para personas que trabajan en todo el mundo de la energía. Su propósito es crear un futuro energético mejor acelerando una transición global justa hacia el cero neto. La Semana Internacional de la Energía, organizada por la IE, reúne anualmente en Londres a responsables políticos, líderes del sector y expertos.

A continuación se muestra el texto completo del discurso:

Crear una nueva prosperidad para la civilización

Me siento profundamente honrada de recibir este premio. No es solo un reconocimiento a mi equipo y a mí, sino también una afirmación de nuestra visión compartida: la visión de crear una nueva prosperidad para la civilización.

Estamos en un momento crucial en el desarrollo de la civilización. La inteligencia artificial está llevando a la humanidad a una nueva era de demanda de energía. En los próximos 50 años, la demanda mundial de energía puede aumentar diez veces. Del mismo modo que nadie podía predecir un aumento de energía de cien veces antes de la invención de la máquina de vapor.

Al mismo tiempo, la crisis climática se intensifica. Con las reservas finitas de combustibles fósiles, debemos enfrentar una pregunta fundamental:

¿Cómo podemos mantener la prosperidad a largo plazo de la civilización?

Esta urgencia nos está impulsando a construir una nueva base energética, un sistema con tres pilares clave: Infinito, Inteligente y Económico.

Es alentador que esta visión se esté convirtiendo en realidad. Una vez costosa energía renovable, ahora ha superado a los combustibles fósiles en la competencia de costos. A través de la innovación a gran escala, China ha ayudado a reducir los costos globales de energía eólica, solar y almacenamiento de energía en alrededor del 90 %, lo que hace que las energías renovables sean asequibles.

Sin embargo, junto con el progreso vienen las dudas. Algunos confunden "abundancia" con "exceso de capacidad". Otros ven la "asequibilidad" con sospecha.

Esto me recuerda a un malentendido de hace mil años. En el siglo XIII, cuando la tecnología de fabricación de papel de China llegó a Europa, el papel fue descartado como un sustituto "barato y frágil" del pergamino. El emperador Federico II incluso declaró inválidos los documentos escritos en papel. Para las élites de la época, el papel barato carecía de la dignidad de un pergamino costoso.

Y, sin embargo, fue precisamente esta accesibilidad, esta misma "baratura", la que rompió el monopolio del conocimiento. Permitió a la gente común acceder al conocimiento y, en última instancia, ayudó a encender el Renacimiento.

La historia nos enseña que la civilización avanza a través de la abundancia y la accesibilidad. Hoy en día, esta abundancia está sentando las bases para un nuevo sistema energético.

Desatará todo el potencial de la IA, expandiendo los límites superiores de la civilización. Un aumento de diez veces en la demanda de energía no es una carga, es el alimento para la evolución computacional. Sin energía abundante e inteligente, la flor de la IA no puede florecer por completo.

También defenderá la dignidad de la humanidad y protegerá los cimientos de la civilización. En África, los sistemas fuera de la red están iluminando aldeas remotas por primera vez. En Pakistán, los paneles solares se han convertido en uno de los regalos de boda más preciados. En el Medio Oriente, la electricidad asequible permite la desalinización que convierte el desierto en tierras de cultivo. En las montañas remotas del sudeste asiático, las estaciones base eólicas conectan a los niños con el conocimiento global.

La humanidad pasará de competir por recursos limitados a desarrollar conjuntamente los flujos infinitos de la naturaleza, construyendo una nueva civilización basada en la cooperación.

La era de los combustibles fósiles pasará. Lo que surge a continuación no es solo un nuevo sistema energético, sino un nuevo horizonte para la humanidad. Cuando la energía se vuelve abundante y accesible, como el papel una vez fue para el conocimiento

Desbloqueará la inteligencia.

Restablecerá la dignidad.

Cambiará la forma de la cooperación.

Así es como crearemos una nueva prosperidad para la civilización.

- fin -

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2903679/image.jpg

FUENTE Envision Energy