Del 19 de septiembre al 13 de diciembre de 2026 Pasar de un sueño a otro

Directora general: Cécile Bourgeat

Cécile Bourgeat Directora artística: Isabelle Bertolotti

Isabelle Bertolotti Curadora: Catherine Nichols

PARÍS, 11 de julio de 2026 /PRNewswire/ --

Nuevos artistas

XVIII Bienal de Arte Contemporáneo de Lyon VIII Bienal de Arte Contemporáneo de Lyon - Del 19 de septiembre al 13 de diciembre de 2026 Pasar de un sueño a otro

Se invita a 45 nuevos artistas a la próxima edición de la Bienal de Arte Contemporáneo de Lyon, para un total de 118 artistas para esta 18.ª edición, lo que afirma su apertura a una gran diversidad de prácticas, generaciones y territorios artísticos.

118 artistas (incluidos 11 artistas de Young International Creation)

(incluidos 11 artistas de Young International Creation) 68 % artistas mujeres

artistas mujeres 29 % artistas franceses

artistas franceses 23 % artistas menores de 35 años

artistas menores de 35 años 65 creaciones y 12 nuevas adaptaciones

y 12 nuevas adaptaciones 42 nacionalidades representadas: Alemania, Inglaterra (Reino Unido), Argentina, Armenia, Aotearoa Nueva Zelanda, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Camerún, Canadá, China, Corea del Sur, Croacia, Escocia (Reino Unido), España, Estonia, Estados Unidos, Francia, Ghana, Grecia, India, Indonesia, Italia, Japón, Kosovo, Líbano, Madagascar, Uganda, Palestina, Países Bajos, Perú, Portugal, República de Mauricio, Suecia, Senegal, Siria, Togo, Turquía, Ucrania, Vietnam y Serbia.

Alemania, Inglaterra (Reino Unido), Argentina, Armenia, Aotearoa Nueva Zelanda, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Camerún, Canadá, China, Corea del Sur, Croacia, Escocia (Reino Unido), España, Estonia, Estados Unidos, Francia, Ghana, Grecia, India, Indonesia, Italia, Japón, Kosovo, Líbano, Madagascar, Uganda, Palestina, Países Bajos, Perú, Portugal, República de Mauricio, Suecia, Senegal, Siria, Togo, Turquía, Ucrania, Vietnam y Serbia. Identidad visual: zoológico, diseñadores gráficos

45 nuevos artistas se unen a las distintas sedes de la Bienal:

Carla Adra, Yasmeen Al Daya, Monira Al Qadiri, Josefin Arnell, Ouassila Arras, Mercedes Azpilicueta, Leilah Babirye, Pascal Bernier, Manon de Boer y Latifa Laâbissi, George Brecht, Luz Broto, Laia Estruch, EVA & ADELE, Charles-Arthur Feuvrier Fok-Shan [JCI], Maja Fredin [JCI], Karlos Gil, Haonan He [JCI], Daphné Hérétakis, Gideon Horváth, Joyce Joumaa [JCI], Maxime Jean-Baptiste, Anda Kryeziu, Germaine Kruip, Marine Lanier*, Katya Lesiv, Michela de Mattei e Invernomuto, Mónica Mays, Annette Messager, Brilant Milazimi, John Miller, Katariin Mudist [JCI], Wilhelm Mundt*, Maria José Oliveira, Christelle Oyiri, An Paenhuysen, Joachim Pfeufer y Robert Filliou, Valentin Pinet [JCI], Éléonore Saintagnan, Sirag Sesetyan [JCI], Floraine Sintès [JCI], Yehwan Song [JCI], Thyself Agency, Can Yıldırım y Lalin Mercan [JCI].

[JCI] = Creación de jóvenes artistas internacionales (Jeune création internationale) * Entre los artistas recientemente anunciados, Marine Lanier cuenta con el apoyo de Maison Ruinart para presentar su obra en el marco de la Bienal. La presentación de las obras de Wilhelm Mundt es posible gracias al préstamo excepcional de obras de la colección de la Société Générale, socio de la Bienal de Lyon.

Lista completa de artistas en labiennaledelyon.com

Creación de jóvenes internacionales (Jeune Création Internationale)

Edición 2026: 11 artistas a seguir Durante más de 20 años, Young International Creation ha apoyado y dado a conocer a artistas emergentes en el corazón de la Bienal de Lyon. Este programa único reúne en cada edición a una docena de artistas de la escena regional e internacional, invitados a producir nuevas obras en condiciones profesionales de creación y exposición. Presentada en el Instituto de Arte Contemporáneo de Villeurbanne, esta exposición es un verdadero trampolín para la nueva generación de artistas contemporáneos. La región de Auvergne-Rhône-Alpes es el principal socio de este programa.

Curadores invitados de la selección internacional:

Mojeanne Behzadi | Curador | Museo de Arte Contemporáneo de Montreal (Canadá)

| Curador | Museo de Arte Contemporáneo de Montreal (Canadá) Caroline Gustafsson | Curadora - Responsable de Exposiciones, Colección y Bienal de Arte | Borås Konstmuseum (Suecia)

| Curadora - Responsable de Exposiciones, Colección y Bienal de Arte | Borås Konstmuseum (Suecia) Kaarin Kivirähk | Jefa de Comunicación y Estrategia | Centro Estonio de Arte Contemporáneo (Estonia)

| Jefa de Comunicación y Estrategia | Centro Estonio de Arte Contemporáneo (Estonia) Sten Ojavee | Curador | Centro Estonio de Arte Contemporáneo (Estonia)

| Curador | Centro Estonio de Arte Contemporáneo (Estonia) Sooyon Lee | Curador | Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo (Corea del Sur)

| Curador | Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo (Corea del Sur) Ulia Soley | Curador SAHA | Hamburger Bahnhof - Nationalgalerie der Gegenwart (Alemania)

Nueva sede: Cour des Loges Lyon

La Bienal de Lyon revela un lugar de exposición número 11: Cour des Loges Lyon, A Radisson Collection Hotel se suma a la ruta oficial.

La Bienal de Lyon enriquece su oferta artística con la llegada de un excepcional undécimo espacio expositivo en el corazón del casco antiguo de Lyon. Auténtica joya renacentista, enclavada en el distrito 5 y emblemática de la historia de los traboules de Lyon, este lugar histórico se convierte en un nuevo escenario para la creación contemporánea.

Con su majestuoso patio florentino, sus pasadizos suspendidos y sus siete siglos de historia, el Cour des Loges evoca el tema de esta edición: pasar de un sueño a otro. Como lugar de paso, de encuentro y de circulación de ideas desde el Renacimiento, amplía la experiencia que ofrece la Bienal invitando a los visitantes a descubrir el arte contemporáneo en un espacio donde el patrimonio, la memoria y la imaginación entran en diálogo.

Una bienal desplegada en varios lugares emblemáticos

Les Grandes Locos

Musée des Tissus et des Arts Décoratifs [Nueva sede]

macLYON - Museo de Arte Contemporáneo de Lyon

Instituto de Arte Contemporáneo / Frac Ródano-Alpes

Incluídas instalaciones y proyectos de acceso libre:

Musée des Confluences

Traboules de la Croix-Rousse

Fundación Bullukian

Estacionamiento de la Autoridad Local de Saint-Antoine

Jardín del Museo de Bellas Artes de Lyon

Estación de metro Part-Dieu B

Cour des Loges Lyon, un hotel de la colección Radisson [Nueva sede]

Información práctica

Días de práctica

"Los días de preestreno de la XVIII Bienal de Lyon – Arte Contemporáneo tendrán lugar los días 17 y 18 de septiembre de 2026.

La entrada se realiza únicamente mediante acreditación y también otorga acceso a la inauguración en la noche del día 18".

Preventas: Early Birds

Desde el lunes 29 de junio hasta el miércoles 15 de julio de 2026, el pase de la Bienal se ofrece a una tarifa preferencial de 20 euros en lugar de 25 euros. Sin fecha, otorga acceso único a los cuatro principales espacios de exposición de pago (Les Grandes Locos, Musée des Tissus, macLYON, IAC). Información y preventa: labiennaledelyon.com

Contactos de prensa

Prensa nacional e internacional: Agence Claudine Colin Communication / FINN Partners (Harry Ancely y Pénélope Ponchelet)

Prensa local y regional: Laura Lamboglia

Dirección: La Bienal de Lyon Les Grandes Locos 25 ter quai Pierre Sémard 69 350 La Mulatière

Imágenes:

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Acerca de:

Artprice by Artmarket y La Demeure du Chaos/Abode of Chaos se asocian con la XVIII Bienal de Lyon, comisariada por Catherine Nichols y bajo la dirección artística de Isabelle Bertolotti.

Esta colaboración reúne a dos importantes figuras del mundo del arte, ambas profundamente arraigadas en Lyon pero con una marcada proyección internacional. Durante más de cuarenta años, la Bienal de Lyon ha apoyado la evolución del arte contemporáneo y ha contribuido a consolidar el área metropolitana de Lyon como una plataforma líder para artistas, profesionales del arte y público de todo el mundo. Artprice, líder mundial en información sobre el mercado del arte, lleva décadas documentando las transformaciones del panorama artístico internacional y las trayectorias de los artistas que le dan forma.

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Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/3005481/La_biennale_de_Lyon_Logo.jpg

Contacto: thierry Ehrmann, [email protected]

FUENTE Artmarket.com