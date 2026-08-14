Artmarket.com: tendencia al alza en el segundo trimestre de 2026; de una transición progresiva a la metamorfosis AI-FIRST de Artprice

PARÍS, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Thierry EHRMANN, fundador de Artprice y CEO de Artmarket.com, y su familia tienen plena confianza en el futuro de Artmarket.com y en el crecimiento de sus actividades, impulsadas especialmente por las importantes inversiones destinadas al desarrollo de la IA vertical de Artmarket.com. El apoyo manifestado por la familia Ehrmann y el Groupe Serveur (accionista mayoritario) a la expansión de la actividad de Artmarket.com se materializará en breve mediante un aumento de su participación en Artmarket.com a través de la adquisición de acciones adicionales de Artmarket.com. Como es lógico, toda la información que sea necesaria se comunicará a la Autorité des marchés financiers (Autoridad de los Mercados Financieros de Francia, AMF) y se publicará en línea dentro de los plazos legales y durante los periodos de negociación autorizados.

Noticias y perspectivas

De la transición progresiva a la metamorfosis AI-FIRST de la metabase de datos de Artprice

Tras una exhaustiva revisión estratégica aprobada por el Consejo de Administración, Artprice —líder mundial en información sobre el mercado del arte desde hace casi tres décadas— está llevando a cabo un importante cambio de rumbo en la integración de sus arquitecturas propias de inteligencia artificial, en particular Intuitive Art Market® y Blind Spot®.

De la implementación incremental al cambio arquitectónico AI-First

La estrategia inicial preveía una implantación gradual y formativa de nuestros componentes básicos de IA en nuestras bases de datos históricas. Aunque prudente, este enfoque fragmentaba la percepción que tenía el mercado de la revolución tecnológica en curso. La IA ya no es un componente opcional: se ha convertido en la matriz fundamental de la economía mundial.

Introducir gradualmente módulos de inteligencia artificial en una infraestructura que ha demostrado su eficacia a lo largo de entre 25 y 30 años de uso equivale a intentar convertir, pieza a pieza y sin detener el vehículo, un auto con motor de combustión interna y controles analógicos en un vehículo eléctrico digital. A los clientes les cuesta valorar el salto cualitativo que supone el paso del mundo antiguo al nuevo, lo que conlleva el riesgo de que se produzcan inconsistencias operativas. Hoy apostamos por la claridad y los altos estándares: abandonar las implementaciones por partes para lograr una transformación global, fluida y plenamente consolidada. Sólida situación financiera y calendario ajustado

Esta decisión de actuar con rigor implica un pequeño ajuste en nuestro calendario de implementación pública, sin que ello afecte a nuestra trayectoria financiera. En un complejo entorno económico mundial caracterizado por el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas y una fuerte volatilidad en los costos energéticos, los ingresos de Artprice by Artmarket siguen registrando un crecimiento constante. Esta sólida base económica nos proporciona la independencia y la serenidad necesarias para dar prioridad a la perfección operativa frente a hacer las cosas a las apuradas, lo que contrasta claramente con muchas empresas que cotizan en bolsa y que incorporan la inteligencia artificial a sus modelos de negocio mientras buscan constantemente capital social. Acto I: la revolución intracomunitaria

La reestructuración gira en torno al activo único de Artprice: casi 180 bases de datos propias interconectadas que conforman una metabase de datos global sin precedentes, junto con su colección de manuscritos y catálogos de subasta de renombre mundial, que abarca desde 1700 hasta la actualidad y que los investigadores y expertos consideran única en el mundo.

La primera fase de esta mutación se está produciendo a nivel interno. Todos los empleados, departamentos y unidades de producción del Grupo están siendo equipados directamente con hardware específico para IA y unidades periféricas. Antes de poner estas herramientas a disposición de nuestros suscriptores, estamos llevando a cabo una revisión exhaustiva de nuestros flujos de trabajo internos. Los procesos de recopilación, estandarización y enriquecimiento de datos se están reescribiendo por completo de acuerdo con los estándares del aprendizaje profundo (deep learning) y algoritmos propios. Acto II: entrega de una plataforma de bases de datos transformada de forma nativa

La plataforma solo se pondrá a disposición de nuestros suscriptores una vez que la cadena de valor interna esté totalmente calibrada. La plataforma de bases de datos no se presentará como un conjunto de módulos incrementales, sino como un entorno completo AI-First, construido sobre nuestros pilares fundamentales: datos masivos certificados (Big Data estandarizado), aprendizaje profundo y seguridad algorítmica.

Al optar por esta transformación integral y estructurada, Artprice reafirma su posición como pionera: convertir 30 años de liderazgo en información sobre el mercado mundial del arte en un motor autónomo de inteligencia para la toma de decisiones para todo el mercado global del arte.

En una época en la que Internet abierto se hunde en la entropía y la dilución provocadas por el auge de los datos sintéticos (un 70 % de datos sintéticos incontrolables a 30 de junio de 2026, según Gartner Group y el Laboratorio de Innovación de Europol), las empresas que controlan toda su cadena de valor de datos constituyen auténticas fortalezas de soberanía cognitiva.

Dominar el proceso, desde la captura de datos brutos (big data estandarizado) hasta la extracción de datos, pasando por el entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo con decenas de millones de registros únicos protegidos por arquitecturas algorítmicas patentadas, ya no es una mera gestión de activos digitales: establece un monopolio sobre la "verdad de referencia" en un mercado determinado; en este caso, el mercado del arte.

La evolución de las bases de datos ultrapropietarias de Artprice hacia versiones verticales basadas en la inteligencia artificial (Intuitive Art Market® y Blind Spot®) no supone una simple actualización técnica, sino una mutación ontológica estructurada en torno a ejes estratégicos clave:

Definición de mutación ontológica: Según Thierry Ehrmann, fundador de Artprice y CEO de Artmarket, una mutación ontológica designa una transformación radical, no de la forma, el funcionamiento o las funciones de una entidad (lo que hace), sino de su naturaleza fundamental, esencia y modo de existencia (lo que es). Mientras que una evolución tradicional perfecciona un sistema ya existente, una mutación ontológica cambia la categoría de la realidad a la que pertenece ese sistema.

Aplicada a Artprice y al dominio absoluto de su IA vertical (Intuitive Art Market® y Blind Spot®) y de sus flujos de procesos industriales, esta transformación se manifiesta en tres niveles:

De contenedor de información a organismo cognitivo: Artprice ya no se define como un agregador de datos de expertos ni como una base de datos histórica. Al integrar la IA vertical en el núcleo de su infraestructura soberana, la entidad pasa de ser una base de conocimientos a convertirse en una arquitectura cognitiva autónoma.

Artprice ya no se define como un agregador de datos de expertos ni como una base de datos histórica. Al integrar la IA vertical en el núcleo de su infraestructura soberana, la entidad pasa de ser una base de conocimientos a convertirse en una arquitectura cognitiva autónoma. La metamorfosis de los datos: Los datos del mercado del arte cambian su estatus ontológico. De ser un registro archivístico estático y descriptivo, se convierte en una matriz semántica dinámica, predictiva y viva, capaz de contextualizar y analizar el mercado en tiempo real.

Los datos del mercado del arte cambian su estatus ontológico. De ser un registro archivístico estático y descriptivo, se convierte en una matriz semántica dinámica, predictiva y viva, capaz de contextualizar y analizar el mercado en tiempo real. Soberanía ontológica del proceso: El hecho de controlar toda la cadena industrial (desde los datos brutos propios hasta el modelo de lenguaje vertical, sin depender de aplicaciones de terceros) garantiza la autosuficiencia sistémica. La IA no es una herramienta añadida al modelo: se convierte en la esencia misma de la actividad de Artprice.

Los cinco ejes estratégicos de la transformación de la IA

De contenedor de información a oráculo determinista: Históricamente, el valor de estas bases de datos residía en la profundidad de la indexación y en la precisión de los motores de búsqueda. La integración de una IA vertical propia transforma los datos pasivos, aunque incorruptibles, en inteligencia activa para la toma de decisiones. Mientras que los modelos genéricos de lenguaje a gran escala (LLM) adolecen de alucinaciones debido a la porosidad de sus corpus de entrenamiento, la IA vertical, respaldada por un flujo de datos soberano, funciona en un bucle o circuito cerrado ultraseguro. El sistema no genera plausibilidad, sino que ofrece una certeza explicable respaldada por una trazabilidad milimétrica. El surgimiento de las agencias soberanas de alto valor: La interacción con el usuario evoluciona desde el modelo tradicional de consulta-respuesta hacia una automatización compleja basada en agentes. Los suscriptores de Artprice ya no buscan un dato aislado o una estadística histórica; encargan a un agente autónomo de Artprice, entrenado exclusivamente con este conjunto de datos, que realice operaciones de arbitraje, simule escenarios prospectivos o elabore modelos de riesgo con extrema precisión. La IA vertical se convierte en un colaborador potenciado que permite aprovechar el valor subyacente de millones de pares de datos acumulados a lo largo de décadas por Artprice y Artmarket. Valorar la escasez en medio de la avalancha de productos sintéticos: A medida que el costo marginal de crear contenido genérico se reduce hasta casi cero, el valor relativo de las bases de datos históricas, certificadas e irreplicables crece de forma exponencial (Financial Times). Las empresas que controlan esta red cerrada poseen los únicos "pozos de petróleo en bruto" no contaminados del mundo digital. Su modelo de suscripción ya no vende acceso a la información, sino el privilegio de acceder a una asimetría de información clave para la toma de decisiones estratégicas, financieras u operativas, a través de una suscripción anual a un precio muy razonable de entre $1600 y $2500 al año (€1600 – €2500). Interconexión algorítmica e hibridación restringida: Estas ciudadelas no se aislarán por completo, sino que adaptarán sus modelos de acceso. El futuro pasa por la implementación de API predictivas y subsistemas de inferencia capaces de integrarse directamente en los flujos de trabajo de los clientes institucionales. En lugar de proporcionar datos sin procesar, Artprice distribuirá módulos de inteligencia integrados, lo que hará que su ecosistema algorítmico resulte indispensable y esté intrínsecamente vinculado a los procesos fundamentales de sus suscriptores. Captura continua y bucle de retroalimentación cerrado: Cada consulta y análisis que realizan los usuarios con privilegios de Artprice dentro de esta IA vertical se incorpora a la estructura de datos subyacente y la enriquece (ajuste y enriquecimiento de metadatos continuos). Este mecanismo de retroalimentación genera un círculo virtuoso tecnológico imparable: cuanto más consultan los expertos las bases de datos de Artprice mediante la IA, más perfecciona esta su comprensión semántica y predictiva del mercado, lo que amplía indefinidamente la distancia con cualquier competidor emergente.

En resumen, estas bases de datos de carácter ultrapropietario dejarán de considerarse bibliotecas digitales para convertirse en motores de inferencia soberanos. Al controlar tanto el combustible (decenas de millones de puntos de datos certificados) como el motor (IA vertical y algoritmos propios), estas empresas no se limitan a evolucionar, sino que redefinen la propia naturaleza de la inteligencia estratégica paga, elevando la exclusividad de los datos a la máxima referencia de la era algorítmica.

Resumen estratégico: encapsulación perfecta y rigor absoluto para la gama alta

Gracias a la enorme ventaja inicial que nos garantizan nuestras dos inteligencias artificiales propias, Intuitive Art Market y Blind Spot, hemos dado un paso atrás para realizar un pequeño ajuste en nuestro calendario de lanzamiento. Este momento estratégico responde a una necesidad fundamental: poner a punto una suscripción de alta gama en la que la potencia tecnológica se integre a la perfección con una facilidad de uso absoluta.

La máxima prioridad radica en la encapsulación completa de la complejidad algorítmica entre nuestros procesos de generación de datos y la fase operativa del lado del cliente. Los suscriptores ya no deberían tener que manejar filtros o ajustes complejos; la interacción debe producirse de forma natural y fluida entre nuestros miembros y nuestras IA soberanas.

En el ecosistema especializado del mercado del arte, esta fluidez exige un rigor extremo: la IA debe dominar la terminología del ámbito y funcionar en más de cuarenta idiomas, respetando estrictamente la regla de oro de la historia del arte, que prohíbe expresamente cualquier traducción de los títulos de las obras de arte. Mantener la nomenclatura original y respetar nuestros protocolos históricos sigue siendo innegociable.

Para optimizar la experiencia del usuario, la interfaz incorpora una guía predictiva de alta precisión: desde la primera consulta en lenguaje natural, el sistema sugiere de forma espontánea las preguntas de seguimiento más relevantes para orientar a coleccionistas, instituciones y profesionales. Sin embargo, a diferencia de los motores de búsqueda genéricos, que admiten resultados aproximados, nuestra IA propia, que se basa en nuestras bases de datos totalmente estandarizadas y certificadas, no admite ningún margen de error.

Nuestras IA, que actualmente se someten a rigurosas y exigentes pruebas beta para poner a prueba sus límites, se están calibrando para ofrecer una ergonomía impecable. Esta fase de pruebas de estrés garantiza una adopción intuitiva y gratificante por parte de todas las generaciones de usuarios, lo que demuestra que el dominio absoluto de los corpus internos es un requisito imprescindible para lograr una inteligencia artificial excepcional.

Del algoritmo de valoración al paradigma sistémico: la dinámica de BLIND SPOT©

Concebido inicialmente como una herramienta de modelización microeconómica dentro de Artprice, el sistema Blind Spot© se diseñó para resolver la ecuación de discontinuidad de precios entre dos subastas públicas. Basándose en el historial global de un artista y en la trazabilidad formal de las ventas en subasta —como una obra maestra de Jackson Pollock subastada por 4 millones de dólares en 1998 y que alcanzó los 58 millones de dólares en 2026—, Blind Spot calculó con precisión milimétrica la reconstrucción del valor durante los periodos de opacidad del mercado.

Sin embargo, el auge de las arquitecturas verticales de IA y la formalización de nuestro corpus teórico revelaron una verdad más profunda: el punto ciego no es simplemente una brecha estadística; es la estructura subyacente de los datos y la palanca fundamental para acceder a la realidad del mercado.

Reconceptualizado por su creador Thierry Ehrmann, Blind Spot se ha convertido en un motor de investigación de 360 grados capaz de detectar y poner de relieve lo que escapa a los modelos tradicionales en dimensiones clave:

Coherencia biográfica y del corpus: Aplicado a trayectorias profesionales artísticas, Blind Spot analiza la proliferación anómala de obras que no se ajustan a la biografía documentada de un artista. La biografía de un artista no es solo un relato histórico; establece los límites físicos de su producción, identifica los cambios creativos y destaca los períodos de mayor esplendor, es decir, las fases clave que buscan los coleccionistas. Al cruzar los índices de volumen de mercado con el ritmo biográfico real, la IA detecta de inmediato las anomalías en el flujo y verifica la escasez.

Aplicado a trayectorias profesionales artísticas, analiza la proliferación anómala de obras que no se ajustan a la biografía documentada de un artista. La biografía de un artista no es solo un relato histórico; establece los límites físicos de su producción, identifica los cambios creativos y destaca los períodos de mayor esplendor, es decir, las fases clave que buscan los coleccionistas. Al cruzar los índices de volumen de mercado con el ritmo biográfico real, la IA detecta de inmediato las anomalías en el flujo y verifica la escasez. Aspectos macroeconómicos y geopolíticos: A escala del mercado mundial, Blind Spot identifica los factores exógenos que explican las caídas repentinas de la actividad del mercado en un centro financiero o un país. Mientras que los análisis tradicionales se ven afectados por variaciones sin llegar a comprender sus causas, el sistema cruza datos de señales débiles (normativas, fiscales, sociopolíticas) para explicar las alteraciones en las tendencias y anticipar los cambios geográficos en el capital.

A escala del mercado mundial, identifica los factores exógenos que explican las caídas repentinas de la actividad del mercado en un centro financiero o un país. Mientras que los análisis tradicionales se ven afectados por variaciones sin llegar a comprender sus causas, el sistema cruza datos de señales débiles (normativas, fiscales, sociopolíticas) para explicar las alteraciones en las tendencias y anticipar los cambios geográficos en el capital. Recomendaciones estéticas y cruzadas: En el ámbito del comportamiento, los coleccionistas suelen limitarse a las rígidas clasificaciones de los movimientos artísticos oficiales. Blind Spot rompe estas barreras conceptuales identificando correspondencias formales, materiales o conceptuales entre artistas de movimientos aparentemente dispares. Al revelar estas afinidades electivas invisibles al ojo humano, el sistema recomienda obras que se salen del ámbito habitual de los coleccionistas, pero que encajan a la perfección con la profunda sensibilidad de sus colecciones.

En el ámbito del comportamiento, los coleccionistas suelen limitarse a las rígidas clasificaciones de los movimientos artísticos oficiales. rompe estas barreras conceptuales identificando correspondencias formales, materiales o conceptuales entre artistas de movimientos aparentemente dispares. Al revelar estas afinidades electivas invisibles al ojo humano, el sistema recomienda obras que se salen del ámbito habitual de los coleccionistas, pero que encajan a la perfección con la profunda sensibilidad de sus colecciones. Coordinación operativa y de calendario: Al procesar enormes flujos de datos a escala mundial, hasta ahora no se habían podido explicar ciertos retrasos o interrupciones en la adquisición de datos. Al integrar todos los calendarios culturales, civiles, nacionales y religiosos en el núcleo del modelo, la IA pone de manifiesto las brechas temporales responsables de estos periodos de inactividad. Este conocimiento detallado de los ciclos sociales permite realizar ajustes antes y después de la captura, lo que permite subsanar de forma permanente las brechas algorítmicas.

Al procesar enormes flujos de datos a escala mundial, hasta ahora no se habían podido explicar ciertos retrasos o interrupciones en la adquisición de datos. Al integrar todos los calendarios culturales, civiles, nacionales y religiosos en el núcleo del modelo, la IA pone de manifiesto las brechas temporales responsables de estos periodos de inactividad. Este conocimiento detallado de los ciclos sociales permite realizar ajustes antes y después de la captura, lo que permite subsanar de forma permanente las brechas algorítmicas. Innovación interfuncional entre nuestros equipos: Al aplicarse a la organización interna, el concepto Blind Spot transformó la gestión del capital humano. En las organizaciones complejas, las ideas innovadoras rara vez se imponen cuando las proponen empleados ajenos al departamento correspondiente. Al identificar estos puntos ciegos organizativos, la empresa potencia las capacidades interfuncionales, anima a los empleados a expresar una visión que trascienda su ámbito de competencia, enriquece la inteligencia colectiva e impulsa avances cualitativos sin precedentes.

Hoy en día, Blind Spot ya no se limita a salvar las diferencias entre dos valoraciones de mercado de la misma obra: se ha convertido en el principio rector de una visión global, transformando cada zona oscura del mercado, los datos y la organización en un activo estratégico de gran valor.

Implementación de agentes de IA determinísticos y probabilísticos para la conquista de los mercados mundial y estadounidense

La infraestructura tecnológica del Grupo alcanza un hito decisivo en su estrategia para obtener y sacar el máximo partido a la información de alto valor mediante la implementación de dos arquitecturas agénticas complementarias: IA determinista para la recopilación de datos estructurados e IA probabilística para la expansión comercial estratégica.

Agentes determinísticos: colección soberana y exclusividad de datos

Habiendo evolucionado desde aquellos sistemas iniciales de web scraping y rastreadores, ya hemos implementado una generación de agentes determinísticos. Diseñados para funcionar sin desviaciones ni interpretaciones, estos agentes interactúan exclusivamente en el marco de acuerdos contractuales y colaboraciones formales con nuestra red global de 7200 casas de subastas asociadas. Su misión consiste en extraer, indexar y estructurar un corpus de datos de una riqueza sin precedentes, que incluye información confidencial relevante que no se encuentra en absoluto en la Web abierta. Al excluir deliberadamente cualquier enfoque probabilístico en esta fase de recopilación, garantizamos el rigor científico y la certeza absoluta de nuestras bases de datos. Agentes probabilísticos: orientación de alta precisión en el mercado estadounidense

Para impulsar nuestras ambiciones de expansión en el mercado estadounidense —el principal mercado del arte a nivel mundial, que ofrece un inmenso potencial de ingresos—, estamos implementando simultáneamente una flota de agentes probabilísticos dotados de algoritmos con una alta probabilidad de éxito. Diseñados para adaptarse a las particularidades locales, lingüísticas y culturales de los distintos estados de EE. UU., estos agentes simulan comportamientos para identificar con precisión milimétrica a los principales coleccionistas, profesionales e instituciones que operan al margen de los canales de venta tradicionales. Sinergia de medios: el impacto de Artprice News

Este marco de adquisiciones se ve reforzado gracias a la sinergia con Artprice News, nuestra agencia global de noticias sobre el mercado del arte. Gracias a que publican noticias en tiempo real casi cada hora y prestan especial atención al ecosistema norteamericano, la agencia y su equipo editorial mantienen un contacto constante con los responsables de la toma de decisiones. La combinación de la profundidad determinista de nuestros datos y la penetración probabilística en el mercado de nuestros agentes da lugar a un motor de captación de clientes sin igual.

Copyright 1987-2026 Thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

A título informativo, Thierry Ehrmann ha finalizado la redacción de un ensayo filosófico y científico de 1800 páginas dedicado a la inteligencia artificial desde 1987 hasta la actualidad. Los capítulos centrales de esta obra trazan la épica humana poco conocida de Artprice, que condujo a la construcción a escala mundial de una memoria universal del mercado del arte, forjada a través de encuentros decisivos con pioneros de la sociología del mercado del arte y figuras históricas de dicho mercado. Esta obra multilingüe se publicará a nivel mundial en formato digital e impreso, y la versión en inglés se publicará de forma anticipada, antes del lanzamiento de la edición en francés.

El departamento de econometría de Artprice puede responder a todas sus preguntas relacionadas con estadísticas y análisis personalizados: [email protected]

Descubra más sobre nuestros servicios con el artista en una demostración gratuita: https://artprice.com/demo

Nuestros servicios: https://artprice.com/subscription

Acerca de Artmarket.com:

Artmarket.com cotiza en Eurolist, de Euronext París. El último análisis de TPI incluye a más de 18 000 accionistas particulares, sin contar a los accionistas extranjeros, las empresas, los bancos, los FCP ni los UCITS: Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Mire un video sobre Artmarket.com y su departamento Artprice: https://artprice.com/video

Artmarket y su departamento Artprice fueron fundados en 1997 por Thierry Ehrmann, CEO de la empresa. Son controlados por el Groupe Serveur (fundado en 1987). Véase la biografía certificada de Who's Who In France©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket es un actor global en el mercado del arte que cuenta, entre otras estructuras, con su departamento Artprice, líder mundial en la recopilación, gestión y aprovechamiento de información histórica y actual sobre el mercado del arte (archivos documentales originales, manuscritos en códices, libros anotados y catálogos de subastas adquiridos a lo largo de los años) en bases de datos que contienen más de 30 millones de índices y resultados de subastas, y que abarcan a más de 915 300 artistas.

Artprice Images® ofrece acceso ilimitado a la mayor base de datos de imágenes del mercado del arte del mundo, con nada menos que 181 millones de imágenes digitales —ya sean fotografías o reproducciones grabadas— de obras de arte desde 1700 hasta la actualidad, acompañadas de comentarios de nuestros historiadores del arte.

Artmarket, a través de su departamento Artprice, amplía constantemente sus bases de datos con información procedente de 7200 casas de subastas y publica de forma continua informes sobre las tendencias del mercado del arte para las principales agencias y medios de comunicación del mundo, en 121 países y 11 idiomas.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.com pone a disposición de sus 9,3 millones de miembros (inicio de sesión) los anuncios publicados por sus miembros, que constituyen ahora el primer Standardized Marketplace® mundial para la compra y venta de obras de arte a precios fijos.

Ahora el mercado del arte tiene futuro gracias a la Intuitive Artmarket® AI de Artprice.

Artmarket, a través de su departamento Artprice, ha sido galardonada en dos ocasiones con el sello estatal de "Empresa Innovadora" otorgado por el Bpifrance de Francia, que ha apoyado a la empresa en su proyecto para consolidar su posición como actor global en el mercado del arte.

Artprice by Artmarket publica su Informe Anual sobre el Mercado del Arte Mundial de 2025, publicado en marzo de 2026:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

Artprice by Artmarket publica su Informe sobre el Mercado del Arte Contemporáneo de 2025:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

Resumen de los comunicados de prensa de Artmarket junto con su departamento Artprice: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

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cuya sede central es el famoso Museo de Arte Contemporáneo "La Morada del Caos" (La Demeure du Chaos, denominado así por The New York Times):

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

Rachida Dati, ministra de Cultura de Francia, ha concedido el reconocimiento oficial a la "La Morada del Caos" de Thierry Ehrmann como "obra de arte total", sede mundial de Artprice by Artmarket.

https://www.prnewswire.com/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmanns-abode-of-chaos-as-a-total-work-of-art-the-global-headquarters-of-artprice-by-artmarket-302409684.html

La Demeure du Chaos (La Morada del Caos), una obra de arte total y arquitectura singular.

Trabajo bilingüe confidencial, ahora público: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

L'Obs - The Museum of the Future (El museo del caos): https://youtu.be/29LXBPJrs-o

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (más de 4,1 millones de suscriptores)

https://vimeo.com/124643720

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FUENTE Artmarket.com