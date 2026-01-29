Jazz en el Lincoln Center anuncia la transición de liderazgo mientras se alza en una nueva era

La organización se embarca en una transición de liderazgo que celebra a Wynton Marsalis y se basa en su legado

NUEVA YORK, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La Junta Directiva de Jazz at Lincoln Center ("JALC") anunció hoy que, después de casi 40 años de liderazgo visionario, Wynton Marsalis hará la transición de su función actual en JALC.

El Sr. Marsalis continuará como Director Artístico durante la temporada 2026–27. A partir de julio de 2027, formará parte del personal en calidad de asesor como Fundador. Al final de su contrato en junio de 2028, continuará formando parte de la Junta de JALC como fundador a perpetuidad.

Este anuncio llega en un momento de fortaleza organizacional. La Jazz at Lincoln Center Orchestra ha dado la bienvenida a nuevos músicos mientras mantiene fuertes ventas de conciertos. Las iniciativas educativas continúan expandiéndose a través de Essentially Ellington, Let Freedom Swing y programas nacionales. Jazz Congress y Blue Engine Records se han convertido en accesorios establecidos.

La Junta ha designado un comité para colaborar con el Sr. Marsalis en la identificación de la próxima generación de líderes artísticos. Otro comité liderará la búsqueda del próximo director ejecutivo de JALC después de la partida de Greg Scholl en junio. El nuevo Director Ejecutivo y el nuevo Director Artístico servirán como socios iguales que informarán a la Junta Directiva.

"Cuando establecimos Jazz at Lincoln Center en 1987, nuestra meta era construir una institución duradera para el jazz, un aspecto a menudo pasado por alto de la cultura estadounidense. JALC ha sido el honor de mi vida, y estoy orgulloso de nuestro progreso", dijo el Sr. Marsalis. "JALC y nuestra Orquesta han sido mi prioridad artística como músico y ciudadano. A medida que nos acercamos a nuestro 40 aniversario, este es el momento adecuado para esta transición. Estoy agradecido con mis compañeros artistas, la junta, el liderazgo y el personal, y con el increíble deseo y la dedicación de la JLCO. Nuestro trabajo continuará y sigue siendo tan crucial como siempre. Me llena de energía el futuro de JALC a medida que el nuevo liderazgo nos lleva a un terreno más alto, rodeados de músicos y defensores emergentes, extremadamente talentosos, capaces e inspirados".

La temporada 2026–27 de Jazz at Lincoln Center será una celebración internacional de la carrera y la influencia duradera del Sr. Marsalis. La alineación de la temporada se anunciará en febrero de 2026.

Lea el anuncio completo: https://jazz.org/leadership-transition.

Acerca del jazz en el Lincoln Center

Jazz at Lincoln Center es líder mundial en actuaciones de jazz, educación y defensa.

