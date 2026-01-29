Jazz at Lincoln Center oznamuje zmenu vo vedení a otvára novú éru

Organizácia realizuje zmeny vo vedení, ktoré oslavujú Wyntona Marsalisa a stavajú na jeho odkaze

NEW YORK, 29. január 2026 /PRNewswire/ – Predstavenstvo Jazz at Lincoln Center („JALC") dnes oznámilo, že po takmer 40 rokoch vizionárskeho vedenia odchádza Wynton Marsalis zo svojej súčasnej pozície v JALC.

Pán Marsalis bude počas sezóny 2026 – 2027 naďalej pracovať ako umelecký riaditeľ. Od júla 2027 bude pôsobiť ako poradca v pozícii zakladateľa. Po skončení svojej zmluvy v júni 2028 naďalej ostane v predstavenstve JALC natrvalo ako zakladateľ.

Toto oznámenie prichádza v momente, keď je organizácia v plnej sile. Orchester Jazz at Lincoln Center privítal nových hudobníkov a zároveň si udržiava silný predaj koncertov. Vzdelávacie iniciatívy sa naďalej rozširujú prostredníctvom programov Essentially Ellington, Let Freedom Swing aj celonárodných programov. Jazz Congress a Blue Engine Records sa stali trvalými pojmami.

Predstavenstvo vymenovalo výbor, ktorý bude spolupracovať s pánom Marsalisom na hľadaní ďalšej generácie umeleckého vedenia. Po odchode Grega Scholla v júni tohto roku bude ďalší výbor viesť hľadanie budúceho výkonného riaditeľa JALC. Nový výkonný riaditeľ a nový umelecký riaditeľ budú pôsobiť ako rovnocenní partneri, ktorí sa budú zodpovedať predstavenstvu.

„Keď sme v roku 1987 založili Jazz at Lincoln Center, naším cieľom bolo vybudovať trvalú inštitúciu pre jazz, často prehliadaný aspekt americkej kultúry. JALC bola mojou celoživotnou cťou a som hrdý na náš pokrok," povedal pán Marsalis. „JALC a náš orchester boli mojou umeleckou prioritou ako hudobníka aj ako občana. Keďže sa blížime k 40. výročiu, nastal správny čas na tento prechod. Som vďačný svojim kolegom umelcom, predstavenstvu, vedeniu a zamestnancom, ako aj neuveriteľnej túžbe a odhodlaniu JLCO. Naša práca bude pokračovať a zostáva rovnako dôležitá ako kedykoľvek predtým. Budúcnosť JALC ma napĺňa energiou, keďže nové vedenie nás posúva na vyššiu úroveň. Sme obklopení začínajúcimi, mimoriadne talentovanými, schopnými a inšpirovanými hudobníkmi a priaznivcami."

Sezóna Jazz at Lincoln Center 2026 – 2027 bude medzinárodnou oslavou kariéry a pretrvávajúceho vplyvu pána Marsalisa. Zostava na sezónu bude oznámená vo februári 2026.

Prečítajte si celé oznámenie: https://jazz.org/leadership-transition.

O organizácii Jazz at Lincoln Center

Jazz at Lincoln Center je svetovým lídrom v oblasti jazzových interpretácií, vzdelávania a podpory.

