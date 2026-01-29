Jazz at Lincoln Center kündigt Führungswechsel an und läutet eine neue Ära ein

Die Organisation leitet einen Führungswechsel ein, der Wynton Marsalis feiert und auf seinem Erbe aufbaut

NEW YORK, 29. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Der Vorstand des Jazz at Lincoln Center ("JALC") gab heute bekannt, dass Wynton Marsalis nach fast 40 Jahren visionärer Führungsarbeit seine derzeitige Rolle beim JALC aufgeben wird.

Herr Marsalis wird auch in der Saison 2026-27 als künstlerischer Leiter tätig sein. Ab Juli 2027 wird er dem Personal in beratender Funktion als Gründer zur Verfügung stehen. Nach Ablauf seines Vertrags im Juni 2028 wird er dem JALC-Vorstand als Gründer auf unbestimmte Zeit angehören.

Diese Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Organisation stark ist. Das Jazz at Lincoln Center Orchestra hat neue Musiker willkommen geheißen und gleichzeitig gute Konzertumsätze erzielt. Die Bildungsinitiativen werden durch Essentially Ellington, Let Freedom Swing, und nationale Programme weiter ausgebaut. Jazz Congress und Blue Engine Records sind zu festen Größen geworden.

Der Vorstand hat einen Ausschuss ernannt, der mit Herrn Marsalis zusammenarbeiten soll, um die nächste Generation der künstlerischen Leitung zu bestimmen. Ein weiterer Ausschuss wird die Suche nach dem nächsten JALC-Exekutivdirektor leiten, nachdem Greg Scholl im Juni dieses Jahres ausgeschieden ist. Der neue Exekutivdirektor und der neue künstlerische Leiter werden als gleichberechtigte Partner fungieren und dem Verwaltungsrat Bericht erstatten.

"Als wir 1987 das Jazz at Lincoln Center gründeten, war es unser Ziel, eine dauerhafte Institution für den Jazz aufzubauen, einen oft übersehenen Aspekt der amerikanischen Kultur. JALC ist die Ehre meines Lebens, und ich bin stolz auf unsere Fortschritte", sagte Marsalis. "JALC und unser Orchester sind für mich als Musiker und Bürger eine künstlerische Priorität. Da wir uns unserem 40-jährigen Jubiläum nähern, ist dies der richtige Zeitpunkt für diesen Übergang. Ich bin meinen Künstlerkollegen, dem Vorstand, der Leitung und den Mitarbeitern sowie dem unglaublichen Willen und Engagement des JLCO dankbar. Unsere Arbeit wird fortgesetzt und bleibt so wichtig wie eh und je. Ich freue mich auf die Zukunft des JALC, denn die neue Führung wird uns auf eine höhere Ebene bringen, umgeben von aufstrebenden, äußerst talentierten, fähigen und inspirierten Musikern und Befürwortern."

Die Saison 2026-27 von Jazz at Lincoln Center wird eine internationale Feier der Karriere und des anhaltenden Einflusses von Mr. Marsalis sein. Das Programm der Saison wird im Februar 2026 bekannt gegeben.

Lesen Sie die vollständige Ankündigung: https://jazz.org/leadership-transition.

Über Jazz at Lincoln Center

Jazz at Lincoln Center ist weltweit führend in den Bereichen Jazz-Performance, -Erziehung und -Förderung.

Kontakt



Zooey T. Jones

[email protected]