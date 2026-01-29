Jazz at Lincoln Center、新時代の幕開けに伴いリーダーシップの移行を発表

組織はWynton Marsalisの功績を称え、その遺産を継承するリーダーシップの移行を開始

ニューヨーク, 2026年1月29日 /PRNewswire/ -- Jazz at Lincoln Center（以下「JALC」）の理事会は本日、約40年にわたり先見的なリーダーシップを発揮してきたWynton MarsalisがJALCにおける現在の役職から退くことを発表しました。

Marsalisは2026-27年シーズンも芸術監督を務めます。2027年7月からは、創設者として顧問の立場でスタッフとして関与します。2028年6月の契約終了後も、JALCの理事会に創設者として引き続き在籍します。

この発表は、組織が強固な基盤を築いた時期に行われました。Jazz at Lincoln Center Orchestraは、好調なコンサートセールスを維持しながら、新しいミュージシャンを迎えています。教育イニシアチブは、Essentially Ellington、Let Freedom Swing、および全国的なプログラムを通じて拡大を続けています。Jazz CongressとBlue Engine Recordsは確固たる存在として定着しました。

理事会は、Marsalisと協力して次世代の芸術的リーダーシップを担う人材を特定する委員会を任命しました。Greg Schollの今年6月の退任後、別の委員会がJALCの次期エグゼクティブディレクター探しを主導する予定です。新しいエグゼクティブ・ディレクターとアーティスティック・ディレクターは、対等なパートナーとして理事会に報告します。

「1987年にJazz at Lincoln Centerを設立したとき、私たちの目標は、アメリカ文化の中でしばしば見過ごされがちなジャズのための永続的な組織を築くことでした。JALCは生涯の栄誉であり、私たちの進歩を誇りに思います」とMarsalisは述べています。「JALCと私たちのオーケストラは、音楽家として、また一市民として、私の芸術的最優先事項でした。創立40周年を迎える今こそ、この移行にふさわしい時期です。仲間のアーティストたち、理事会、経営陣、スタッフ、そしてJLCOの素晴らしい意欲と献身に感謝しています。私たちの活動は今後も継続し、その重要性はこれまでと変わりません。新たなリーダーシップが私たちをより高みへと導き、新進気鋭で才能と能力に非常に恵まれ、意欲に満ちた音楽家や支持者たちに囲まれたJALCの未来に、私は大きな力を得ています。

Jazz at Lincoln Centerの2026-27年シーズンは、Marsalisのキャリアと不朽の影響力を世界的な規模で称えるシーズンとなるでしょう。シーズンラインナップは2026年2月に発表されます。

発表の全文はこちら：https://jazz.org/leadership-transition

Jazz at Lincoln Centerについて

Jazz at Lincoln Centerは、ジャズの演奏、教育、アドボカシーにおける世界的リーダーです。

問い合わせ先



Zooey T. Jones

[email protected]

SOURCE Jazz at Lincoln Center