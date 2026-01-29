Jazz at Lincoln Center Công Bố Chuyển Giao Nhân Sự Lãnh Đạo nhằm Chuẩn Bị Bước vào Kỷ Nguyên Mới

Tổ Chức này sẽ Chính Thức Triển Khai Kế Hoạch Chuyển Giao Nhân Sự Lãnh Đạo nhằm Tôn Vinh ông Wynton Marsalis, đồng thời Bảo Tồn và Tiếp Tục Phát Huy Di Sản Của Ông

NEW YORK, ngày 29 tháng Một năm 2026 /PRNewswire/ -- Hội Đồng Quản Trị của Jazz at Lincoln Center ("JALC") hôm nay đã thông báo ông Wynton Marsalis sẽ chuyển giao vai trò hiện tại của mình tại JALC sau gần 40 năm lãnh đạo với tầm nhìn chiến lược.

Ông Marsalis sẽ tiếp tục giữ chức Giám Đốc Nghệ Thuật trong mùa diễn 2026–27. Kể từ tháng Bảy năm 2027, ông sẽ chuyển sang vai trò cố vấn với tư cách là Nhà Sáng Lập. Khi kết thúc hợp đồng vào tháng Sáu năm 2028, ông sẽ tiếp tục giữ chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị của JALC với tư cách là Nhà Sáng Lập vĩnh viễn.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh tổ chức đang phát triển vững mạnh. Dàn nhạc Jazz at Lincoln Center chào đón thêm nhiều nghệ sĩ mới trong khi vẫn duy trì doanh thu hòa nhạc ấn tượng. Các sáng kiến giáo dục, tuyên truyền tiếp tục được mở rộng thông qua Essentially Ellington, Let Freedom Swing và các chương trình cấp quốc gia. Jazz Congress và Blue Engine Records đã trở thành những cái tên quen thuộc và có vị thế vững chắc.

Hội Đồng đã bổ nhiệm một ủy ban để hợp tác với ông Marsalis trong việc xác định thế hệ lãnh đạo nghệ thuật tiếp theo. Một Ủy Ban khác sẽ dẫn dắt quá trình tìm kiếm Giám Đốc Điều Hành mới của JALC sau khi ông Greg Scholl rời nhiệm sở vào tháng Sáu tới. Giám Đốc Điều Hành mới và Giám Đốc Nghệ Thuật mới sẽ giữ vai trò là những đối tác bình đẳng, cùng chịu trách nhiệm báo cáo trước Hội Đồng Quản Trị.

"Chúng tôi thành lập Jazz at Lincoln Center vào năm 1987 với mục tiêu xây dựng một tổ chức nhạc jazz bền vững, một khía cạnh thường bị xem nhẹ trong văn hóa Mỹ." "JALC là niềm vinh dự lớn nhất trong đời tôi, tôi tự hào về những tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được", ông Marsalis chia sẻ. "JALC và dàn nhạc luôn là ưu tiên nghệ thuật hàng đầu của tôi với tư cách là một nghệ sĩ và một công dân." Sự kiện kỷ niệm 40 năm thành lập sắp tới chính là thời điểm thích hợp cho sự chuyển giao này. Tôi vô cùng biết ơn các đồng nghiệp nghệ sĩ, hội đồng quản trị, ban lãnh đạo và tập thể nhân viên, cùng với lòng nhiệt huyết và sự cống hiến tuyệt vời của JLCO. Sứ mệnh của chúng tôi sẽ được tiếp nối và vẫn giữ vững tầm quan trọng. Tôi tràn đầy hứng khởi về tương lai của JALC, ban lãnh đạo mới sẽ đưa tổ chức vươn tới tầm cao mới, trong sự đồng hành của đội ngũ nghệ sĩ và nhà hoạt động trẻ tuổi, tài năng, bản lĩnh và truyền cảm hứng."

Mùa diễn 2026–27 của Jazz at Lincoln Center sẽ là một lễ hội quốc tế tôn vinh sự nghiệp và tầm ảnh hưởng lâu dài của ông Marsalis. Lịch trình biểu diễn chi tiết sẽ được công bố vào tháng Hai năm 2026.

