Le Jazz at Lincoln Center annonce une transition de sa direction pour inaugurer une nouvelle ère

L'organisation entame une transition de direction qui célèbre Wynton Marsalis et s'appuie sur son héritage

NEW YORK, 29 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le conseil d'administration du Jazz at Lincoln Center ("JALC") a annoncé aujourd'hui qu'après près de 40 ans de leadership visionnaire, Wynton Marsalis quittera ses fonctions actuelles au JALC.

M. Marsalis restera directeur artistique pendant la saison 2026-27. À partir de juillet 2027, il exercera des fonctions consultatives au sein du personnel en tant que fondateur. À la fin de son contrat en juin 2028, il continuera à siéger au conseil d'administration de JALC en tant que fondateur à perpétuité.

Cette annonce intervient à un moment où l'organisation est forte. Le Jazz at Lincoln Center Orchestra a accueilli de nouveaux musiciens tout en maintenant des ventes de concerts élevées. Les initiatives éducatives continuent de se développer grâce à Essentially Ellington, Let Freedom Swing, et à des programmes nationaux. Jazz Congress et Blue Engine Records sont devenus des lieux incontournables.

Le conseil d'administration a nommé un comité chargé de collaborer avec M. Marsalis pour identifier la prochaine génération de dirigeants artistiques. Un autre comité dirigera la recherche du prochain directeur exécutif du JALC après le départ de Greg Scholl en juin. Le nouveau directeur exécutif et le nouveau directeur artistique seront des partenaires égaux qui rendront compte au conseil d'administration.

"Lorsque nous avons créé le Jazz at Lincoln Center en 1987, notre objectif était de bâtir une institution durable pour le jazz, un aspect souvent négligé de la culture américaine. Le JALC a été l'honneur d'une vie, et je suis fier de nos progrès", a déclaré M. Marsalis. "Le JALC et notre orchestre ont été ma priorité artistique en tant que musicien et citoyen. À l'approche de notre 40e anniversaire, le moment est venu de procéder à cette transition. Je suis reconnaissante à mes collègues artistes, au conseil d'administration, à la direction et au personnel, ainsi qu'à l'incroyable volonté et au dévouement du JLCO. Notre travail se poursuivra et reste plus que jamais essentiel. Je suis très enthousiaste quant à l'avenir du JALC, car la nouvelle direction nous emmène sur des terres plus élevées, entourés de musiciens et de défenseurs émergents, extrêmement talentueux, compétents et inspirés".

La saison 2026-27 du Jazz at Lincoln Center sera une célébration internationale de la carrière et de l'influence durable de M. Marsalis. La programmation de la saison sera annoncée en février 2026.

Lire l'annonce complète : https://jazz.org/leadership-transition.

À propos du Jazz at Lincoln Center

Le Jazz at Lincoln Center est un leader mondial en matière d'interprétation, d'éducation et de promotion du jazz.

