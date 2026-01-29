Jazz at Lincoln Center ogłasza zmianę kierownictwa, zapowiadając nadejście nowej ery

Jazz at Lincoln Center

Jan 29, 2026, 09:10 ET

Organizacja rozpoczyna proces zmiany kierownictwa, który ma na celu uhonorowanie Wyntona Marsalisa i kontynuację jego dziedzictwa.

NOWY JORK, 29 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- Zarząd Jazz at Lincoln Center („JALC") ogłosił dzisiaj, że po prawie 40 latach wizjonerskiego przywództwa Wynton Marsalis przestanie pełnić swoją obecną funkcję w JALC.

Marsalis pozostanie dyrektorem artystycznym w sezonie 2026-27. Od lipca 2027 r. będzie pełnił funkcję doradczą jako założyciel. Po wygaśnięciu umowy w czerwcu 2028 r. będzie nadal zasiadał w zarządzie JALC w charakterze założyciela na czas nieokreślony.

Ogłoszenie to pojawia się w okresie dobrej passy organizacji. Jazz at Lincoln Center Orchestra powitała nowych muzyków, utrzymując jednocześnie wysoką sprzedaż biletów na koncerty. Nieustannie realizowane są inicjatywy edukacyjne w ramach programów „Essentially Ellington", „Let Freedom Swing" oraz programów krajowych. Jazz Congress i Blue Engine Records stały się stałymi elementami działalności organizacji.

Zarząd powołał komisję, która będzie współpracować z Marsalisem w celu wyłonienia następnej generacji kierownictwa artystycznego. Inna komisja zajmie się poszukiwaniem nowego dyrektora wykonawczego JALC po odejściu Grega Scholla w czerwcu tego roku. Nowy dyrektor wykonawczy i nowy dyrektor artystyczny będą pełnić funkcje równorzędnych partnerów podlegających zarządowi.

„Kiedy w 1987 roku zakładaliśmy Jazz at Lincoln Center, naszym celem było stworzenie trwałej instytucji poświęconej jazzowi, często pomijanemu aspektowi kultury amerykańskiej. Praca w JALC była dla mnie zaszczytem i jestem dumny z naszych osiągnięć - powiedział Marsalis. - JALC i nasza orkiestra były moim artystycznym priorytetem jako muzyka i obywatela. Ponieważ zbliżamy się do naszej 40. rocznicy, jest to odpowiedni moment na tę zmianę. Jestem wdzięczny moim kolegom artystom, zarządowi, kierownictwu i pracownikom oraz JLCO za ich niesamowitą motywację i poświęcenie. Nasze działania będą kontynuowane i pozostaną tak samo ważne jak dotychczas. Jestem podekscytowany przyszłością JALC, ponieważ nowe kierownictwo poprowadzi nas na wyższy poziom, w otoczeniu nowych, niezwykle utalentowanych, zdolnych i inspirujących muzyków oraz zwolenników".

W sezonie 2026-27 Jazz at Lincoln Center zamierza uhonorować międzynarodową karierę i trwałe oddziaływanie Wyntona Marsalisa. Program sezonu zostanie ogłoszony w lutym 2026 roku.

Przeczytaj pełną treść ogłoszenia: https://jazz.org/leadership-transition.

Jazz at Lincoln Center

Jazz at Lincoln Center to światowy lider w dziedzinie występów jazzowych, edukacji i promocji jazzu.

Kontakt:

Zooey T. Jones
e-mail: [email protected]

