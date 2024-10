LA CASA DE SUBASTAS JULIEN'S AUCTIONS ANUNCIA "BAJO COACCIÓN: SUBASTA DEL ARCHIVO DE BANKSY DE STEVE LAZARIDES"

Este extraordinario archivo presenta algunas de las obras de arte visual más famosas de Banksy, como "Drill Rat", "Antenna Chimpanzee Head", "Laugh Now", "Bomb Hugger", "Love Is In The Air (también conocida como Flower Thrower)" y "Girl With Balloon (también conocida como Balloon Girl)", junto con artículos raros y personales como las zapatillas Puma "Turf War" de Banksy, sus bocetos originales de arte erótico y un conjunto de 15 teléfonos descartables utilizados para comunicarse con Lazarides.

Las obras destacadas en la subasta incluyen, entre otras, las siguientes:

Una plantilla de "Drill Rat" cortada a mano con el nombre de Banksy adjunto (TASACIÓN: entre 100.000 y 200.000 dólares)

cortada a mano con el nombre de Banksy adjunto (TASACIÓN: entre 100.000 y 200.000 dólares) "Hooded Figure" pintura original (TASACIÓN: 40.000 y 60.000 dólares)

pintura original (TASACIÓN: 40.000 y 60.000 dólares) Las desgastadas zapatillas Puma "Turf War" de Banksy (TASACIÓN: 40.000 y 60.000 dólares)

de Banksy (TASACIÓN: 40.000 y 60.000 dólares) Una impresión de prueba original de "Love Is In The Air" (también conocida como Flower Thrower (TASACIÓN: 40.000 y 60.000 dólares)

(TASACIÓN: 40.000 y 60.000 dólares) Una declaración escrita a mano de la misión Pictures on Walls (POW, por sus siglas en inglés), que detalla la visión de Banksy y Lazarides de un arte asequible (TASACIÓN: 10.000 y 20.000 dólares)

(POW, por sus siglas en inglés), que detalla la visión de Banksy y Lazarides de un arte asequible (TASACIÓN: 10.000 y 20.000 dólares) Una rara tarjeta navideña de "Rude Snowman", firmada por " Raymond Briggs " a modo de broma (TASACIÓN: 30.000 y 50.000 dólares)

"Esta notable colección, guardada por Steve Lazarides durante décadas, ofrece una visión única de la evolución de la carrera y el legado de Banksy", expresó Darren Julien, cofundador y director ejecutivo de la casa de subastas Julien's Auctions. "Por primera vez, los coleccionistas y entusiastas del arte tienen la oportunidad de adquirir algunas de las obras más antiguas y definitorias del artista callejero más esquivo e influyente del mundo".

DETALLES DE LA SUBASTA EN VIVO

Fecha: jueves 31 de octubre de 2024

Lugar: Julien's Studios, 13007 S. Western Avenue, Gardena, CA 90249

Hora: 10:00 a. m. Hora del Pacífico

Cómo ofertar:

hay cuatro formas de participar en la subasta:

Ofertar en línea a través del sitio web de Julien's Auctions Ofertar por teléfono con un representante de la subasta Ofertar en persona en la casa de subasta Julien's Auctions Presentar ofertas en ausencia por adelantado

Para más información o para registrarse, visite juliensauctions.com o comuníquese con [email protected].

CONTACTO PARA LA PRENSA:

Mozell Miley-Bailey

(646) 653-3105

[email protected]

Video - https://www.youtube.com/watch?v=m3cWUKWjLIo

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2510514/Juliens_Horizontal_Logo.jpg

FUENTE Julien's Auctions